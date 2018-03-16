Жизнь под давлением. Как побороть гипертонию и изменить нещадную статистику

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти 48% европейцев. При этом, Украина имеет не просто неблагоприятную, а ужасающую картину показателей. Каждый час население Украины уменьшается на 80 человек от болезней сердца и этим ставит страну на второе место в “смертельном” рейтинге. В свою очередь гипертония (повышенный уровень артериального давления) наивно недооценивается людьми в то время, как именно она остаётся одним из самых опасных факторов развития инсульта и инфаркта.

Лишний вес - одна из основных причин подобных неприятностей. Так, простым примером ожирения, опасного для развития сердечно-сосудистых заболеваний является увеличение талии у мужчин от 120 см, а у женщин - от 88. В сосудах у тучных людей образовываются холестериновые бляшки, которые побуждают артериальное давление повышаться, и тем самым вызывают инсульты и инфаркты. К слову, уже для борьбы с гипертонией в свой рацион необходимо включить мед, бананы, чернику и, как ни странно, жирную рыбу.

А так, как многие воспринимают лишние килограммы преимущественно как перспективу негармоничной внешности, около сорока процентов украинцев не знают о своих проблемах и не догадываются о повышенном давлении. Что интересно, ещё больше людей не знают даже, как его правильно измерять. Поэтому далее следуют основные правила для такой привычной процедуры. Минимум за 30 минут до измерения необходимо воздержаться от курения и напитков с кофеином (кофе, кола, чай), отдохнуть 5-7 минут, освободить мочевой пузырь. При этом, руку во время процедуры расположить так, чтобы она была на уровне сердца, а нижний край манжета разместить на 2-3 см выше от локтя. Для тех же, кто не хочет “заморачиваться”, существуют электронные приборы измерения. Но главный момент наступает уже после. Никогда не стоит игнорировать повышенное давление: абсолютной нормой считается 120/80, слегка повышенное давление стартует от отметки 130/85, при этом больше 140/90 - патология.

Соответственно, кому поставлен диагноз гипертонии, должен постоянно соблюдать диетические рекомендации, принимать препараты и поддерживать давление на безопасном уровне. Регулярные физические нагрузки, отказ от курения, снижение веса, контроль холестерина в крови значительно снижают риск летального исхода. Доказано: только такой подход позволит уменьшить количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и в первую очередь от инфарктов и инсультов.

Очень хотелось, чтобы люди соблюдали элементарные правила профилактики и лечения гипертонии, дабы остановить статистику. Ведь на самом деле здоровье каждого человека зависит от медиков лишь на 10%.

Коренная Екатерина, врач-кардиолог высшей категории отдела кардиореанимации Николаевской областной клинической больницы