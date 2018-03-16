Операция «Резервация»

#shortik Как обычно, все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны

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ЮВТ нервничала. И даже не потому, что ЛНВ (позывной «Любовь, Надежда и Вера») оказалась рупором Кремля. В этом плане ЮВТ была ничем не хуже, а местами даже лучше. ЛНВ начала перетягивать на себя электорат ЮВТ. И не пару процентов. А вот прям вероломно и без предупреждения. Предварительные результаты показывали, что если ЛНВ заменит ЮВТ, то «Родинка» на выборах станет самой большой парламентской фракцией, а сама ЛНВ – президентом.

– Я збентежена! Ні! Я обурена до глибини душі кожного українця! Ця лярва одним своїм висловлюванням поламала всі наші хатки. Тепер Україна, це вона – а не я…, – промовила ЮВТ не своїм голосом, який переходив в крик.

В кабинете повисло неловкое молчание. Присутствующие ближайшие соратники лидера «Родинки» сидели молча, уткнувшись кто куда, лишь бы не поймать взгляд ЮВТ. Все понимали абсурдность ситуации, которая сложилась. И самым абсурдным было то, что электорат ЮВТ, собранный в кучу далекими от реальности заявлениями, купился на еще более популистское высказывание ЛНВ.

ЮВТ, которая имела замечательное свойство упокоиться и собраться за считанные минуты, произнесла спокойным голосом: «Ми не можемо сидіти і нічого не робити. Ми маємо знайти вихід. І терміново». И твердим голосом добавила: «Операція «Резервація».

Не все поняли, почему именно резервация, однако лидер «Родинки» не посчитала нужным объяснят. Остаток дня в партийном штабе было шумно. Было написано несколько десятков пресс-релизов, которые ЮВТ благополучно отправила в мусорное ведро. Советники ЮВТ несколько раз были успешно посланы куда подальше. И даже приданный Воробьев успел получить по 10-е число и старался не попадаться своему лидеру на глаза.

Под конец дня ЮВТ окончательно убедившись, что в этом офисе она единственный человек, у которого кроме «яиц» есть еще и мозги, выгнала всех из кабинета к чертям. Подошла к зеркалу, посмотрела, все ли ок. Потом взяла свой золотистый IPhone Х, зашла в Fb, включила фронтальную камеру и начала стрим со своего кабинета. Следующие пять минут она обращалась к своим подписчикам, из которого стало понятно, что ЛНВ подло поступила с Украиной, «Родинкой» и самой ЮВТ, которая «пригріла на груді зміюку». ЮВТ рассказывала, что ЛНВ озвучила фактически программу партии на предстоящих выборах. И что для этих целей партией уже было закуплено оружие, чтобы «взорвать гранаты в ВР и из автоматов добивать выживших». Что военный переворот – единственный верный путь для Украины.

В последующие несколько часов все СМИ гудели об этом. Но в партийном штабе было тихо, все разошлись, а точнее – разбежались кто куда. Одна ЮВТ сидела довольна собой и смотрела, как стремительно лайкали и шерили ее видео.

– Операція «Резервація», – довольно сказала она, обращаясь к своему портрету, висящему на стене.

В дверь постучали.

– Хто там ще? Заходьте.

На пороге появились несколько человек в штатском, и пять автоматчиков в балаклавах и черной спецформе с нашивками СБУ.

– ЮВТ? – обратился к лидеру «Родинки» один из мужчин в штатском. – Старший слідчий СБУ України. ЮВТ, ви підозрюєтесь в порушенні законодавства, передбаченого статтею 111 Кримінального Кодексу України. Ви маєте право…

Но ЮВТ уже не слушала его и лишь с улыбкой и еле слышно сказала: «Я знову на коні. Україна – це я, а не вона».