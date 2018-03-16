Девушка из Николаева, которой во второй раз диагностировали рак, нуждается в помощи в борьбе с заболеванием

Девушке из Николаева, которой во второй раз диагностировали рак, требуется 40 тысяч долларов на лечение в Израильской клинике.

Об этом Юлия Филина написала на своей странице в Facebook.

В середине августа 2016 года у Юлии диагностировали рак молочной железы (карциному) 2 стадии, после чего в начале сентября была сделана операция, и началось долгое и очень затратное лечение, которое закончилось весной 2017 года. Однако в 2018 года Юлии снова поставили диагноз: рак.

«К сожалению, спустя около года рак вернулся. Хотя нет - его не вытравили до конца ещё в прошлый раз и он засел рецидивистом в моём теле, чтобы ударить с новой силой. Ещё месяц назад я чувствовала себя хорошо, была активной, полной энергии и планов, а теперь я с трудом могу подняться на лестничный пролёт, чтобы не начать задыхаться. Рак дал метастазы в легкое и печень. Мне нужно мужество, упорство, надежда и финансы, чтобы дать гаду второй бой. Первые три компонента я обязательно отыщу в себе, а с третьим очень прошу мне помочь!! Меня ждёт долгое, тяжелое, дорогое лечение. После закрытия сбора год назад наши траты не закончились, каждые четыре недели приходилось тратить большие деньги на гормональную терапию и сейчас мы просто не потянем моё лечение, а мне хочется жить!» – пишет Юлия.

Кроме того, Юлия сообщила, что на данный момент одна из клиник Израиля готова принять ее, а также подобрать индивидуальный протокол лечения. На первый этап лечения, который в себя включает диагностику, написание протокола и первый курс химиотерапии, необходимо собрать 10 тысяч долларов. На все лечение требуется 40 тысяч долларов. На данный момент из всей суммы собрано 2,5 тысячи долларов.

«Никогда бы не подумала, что мою жизнь придётся выкупать. Она сейчас стоит немного больше миллиона гривен. Для нас, молодых родителей, живущих на съемной квартире, опустошённых прошлым лечением - это неподъёмная сумма. Вчера я не смогла прочесть своей дочери сказку на ночь... Одышка и боль мучают меня уже несколько недель. Мне нужно срочно лечиться! Я прошу о помощи! Я в отчаянии!» – написала Юлия.

Реквизиты для сбора средств:

ПриватБанк:

Филина Юлия 4149625811403060

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Гривны: U399302758983

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