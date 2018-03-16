Судья Черенкова зачитывает решение по иску о восстановлении экс-мэра Сенкевича ОНЛАЙН

Судья Наталья Черенкова Судья Центрального районного суда Наталья Черенкова зачитывает решение по иску бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.

Онлайн-трансляция ведется на страниц Сенкевича в Facebook.

Напомним, в среду, 28 февраля, в Центральном районном суде Николаева состоялось рассмотрение по сути иска бывшего городского головы Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий. Судебное заседание продолжалось весь день. После чего судья ушла в совещательную комнату.

Обновление 14:50 Судья вернулась в зал заседания и продолжила зачитывать свое решение.

В зале почти нет места.

Обновление 14:45 Спустя 30 минут после начала судебного заседания судья объявила перерыв на 5 минут, так как стало плохо секретарю суда.

Стоит отметить, что на суд пришло немало сторонников экс-мэра и журналистов.

Сам Сенкевич в комментарии журналистом перед заседанием сообщил, что надеется на положительное в его пользу решение суда. И в этом случае не отрицает, что горсовет подаст апелляцию.

Александр Сенкевич

Напомним, ранее сообщалось, что бывший мэр Николаева Александр Сенкевич не очень верит в свое возвращение на пост городского головы. При этом он готовится к следующим выборам.