«Гороно заключает договор с КОП»: АМКУ признал николаевское предприятие победителем в тендере на питание школьников

Антимонопольный комитет Украины в пятницу, 16 марта признал КОП победителем публичных закупок городского коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

«Антимонопольный комитет Украины признал законным решение тендерного комитета управления образования Николаевского городского совета, которым было отклонено тендерное предложение ООО «Понтем.уа», а КОП определено победителем публичных закупок услуг по организации питания в учебных заведениях Николаева», - говорится в сообщении.

Обосновывая свою позицию, управление образования указало на то, что компания «Понтем.уа» сознательно нарушила сроки и требования Закона Украины «О публичных закупках» и тендерной документации. Изучив обстоятельства дела, Антимонопольный комитет Украины признал решение тендерного комитета управления образования Николаевского городского совета законным и отклонил жалобу ООО «Понтем.уа».

«Организация питания в детских садах Николаева без посредников - это практическое воплощение процесса децентрализации в нашей повседневной жизни. Только мы, николаевцы, должны решать, кто будет кормить наших детей, и имеем полное право контролировать качество питания... Управление образования заключает договор с КОП. Мы будем работать с теми, кто создаст соответствующие условия, чтобы наши дети получали только самое лучшее.», - прокомментировала ситуацию и.о. городского головы-секретарь городского совета Татьяна Казакова.

В свою очередь, городская власть будет жестко контролировать процесс предоставления услуги, цену и особенно качество питания.

«Это важно для наших детей, а значит, и для нашего с вами будущего. Мы стремимся достичь максимально эффективного использования средств бюджета общины: деньги будут работать на ребенка. Спасибо сотрудникам тендерного комитета управления образования по достойную защиту нашей позиции. Мы отстояли законность решения тендерного комитета по выбору городского коммунального предприятия по организации питания победителем процедуры торгов», - заявила и.о. мэра.

Как известно, изначально тендер на питание николаевских детей выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.