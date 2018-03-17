Известную певицу обвинили в «домогательствах» из-за того, что она поцеловала парня во время телешоу

Известную певицу Кэти Перри стали обвинять в харассменте из-за того, что она во время прямого эфира поцеловала парня.

Об этом сообщает «Медуза».

11 марта в эфир вышел новый сезон телешоу «American Idol», в первом выпуске которого принял участие 19-летний Бенджамин Глейз из Оклахомы. Во время прослушивания жюри, в которое входят Кэти Перри, Лайонел Ричи и кантри-певец Люк Брайан, стало расспрашивать молодого музыканта о его биографии. Выяснилось, что он работает кассиром и еще ни разу не целовался (этот вопрос обыгрывал название песни Кэти Перри «I kissed a girl»). Перри решила это исправить и попросила Глейза поцеловать ее в щеку – а затем резко повернулась и поцеловала его в губы. Глейз, ко всеобщему веселью, от неожиданности оступился и упал.

Как выяснилось потом, Глейзу поцелуй не понравился. Молодой человек рассказал, что он родом из консервативной семьи и надеялся отложить момент первого поцелуя до настоящей влюбленности. В интервью The New York Times Глейз сказал, что поцелуй был «слегка некомфортным», и уточнил, что отказался бы целоваться с Перри, если бы она его об этом прямо попросила.

- Я знаю, что множество парней были бы в восторге от этого, но не я. Я очень хотел, чтобы мой первый поцелуй был особенным, - объяснил Глейз.

После этого американские СМИ стали писать о «щекотливом», «нежеланном» и «насильном» поцелуе со стороны Кэти Перри, который нарушает принцип согласия. Некоторые прямо обвинили ее в харассменте, заявив, что такие эпизоды неуместно пускать в эфир в эпоху #MeToo.

Сам Бенджамин Глейз поспешил заявить, что не считает случившееся харассментом. У себя в инстаграме он написал, что не жалуется на поцелуй и не обижен на Перри – что бы об этом ни писали в газетах.

- Мне надо было быть готовым выступать в любых обстоятельствах. Да, мне стало некомфортно в том смысле, что я никогда не целовался и не ожидал чего-то подобного. Но моя главная цель – достучаться до людей посредством всеобщей любви к музыке, а не провоцировать злость или конфликты.

Глейз также рассказал, что после прослушивания на телешоу познакомился с девушкой по имени Кэрри, и представил ее прессе. По словам Глейза, их первый поцелуй был именно таким, как он мечтал. Сама Кэрри назвала инцидент на телешоу «прикольным» и порадовалась за бойфренда, который целовался со знаменитостью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Голливуде запускают собственную кампанию против сексуальных домогательств.