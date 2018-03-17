С понедельника в Николаеве состоится проверка в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций

В Николаеве с 19 по 23 марта 2018 запланировано проведение контрольной проверки в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

согласно сообщению, будет проводиться проверка реализации мероприятий государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, гражданской защиты, состояния и организации работы по вопросам пожарной, техногенной безопасности, готовности органов управления и сил реагирования к действиям при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций.

Также отмечается, что в период с 21 по 23 марта 2018 на объектах Николаева запланировано проведение многоступенчатых командно-штабных учений по теме: «Действия органов управления и сил гражданской защиты Николаевской городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Николаевской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера ».

В отдельных районах города будет проводиться практическая отработка мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно: оповещение средствами городской автоматизированной системы оповещения с запуском сирен гражданской защиты и озвучиванием текстовых сообщений, эвакуация населения из жилых домов, работа аварийных служб.

«Просьба к гражданам сохранять спокойствие», – отметили в управлении.

Напомним, что в Николаеве включали сирены и проверили системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.