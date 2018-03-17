Николаевские школы и образовательные учреждения наградили медалями на международной выставке

Учебные заведения Николаевщины отметили на международной выставке «Современные учебные заведения – 2018», которая проходит с 15 по 17 марта в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Коллектив Николаевского областного института последипломного педагогического образования получил диплом гран-при «Лидер последипломного образования Украины» и золотую медаль в номинации «Научно-методическое сопровождение… в создании системы качественного образования». Еще несколько учебных заведений одержали победу в рейтинговых конкурсах:

- Пересадовская школа из Витовского района получила золотую медаль; - Мешково-Погореловская школа Витовского района – золотую медаль; - Южноукраинская гимназия №1 и Центр развития ребенка «Гармония» получили серебряные медали; - Научно-методический центр города Николаева – серебряную медаль; - Первомайская школа №9 – бронзовую медаль; - Николаевская школа Витовского района – бронзовую медаль.

Международная выставка охватила более 800 участников из 25 регионов Украины и 12 стран мира.

Напомним, что ранее в Николаеве наградили педагогов, победивших на областном этапе конкурса «Учитель года».