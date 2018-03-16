Четыре года оккупации. Чем был занят Николаев, когда «зеленые человечки» Крым захватывали

Четыре года назад, 16 марта 2014-го, на территории Крыма прошел псевдореферендум о статусе полуострова. По сфальсифицированным результатам Россия включила Крым в свой состав. Но ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

«Преступности.НЕТ» решили восстановить хронологию событий первых дней оккупации и вспомнить, что происходило в Николаеве в то время, пока у Украины вражески отбирали жемчужину.

Когда Ленин пал. Время «Ч»

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

В одном из пропагандистских фильмов об аннексии полуострова «Крым. Путь на Родину» президент РФ Владимир Путин признавался, как в ночь с 22 на 23 февраля по его распоряжению провели «спецоперацию по эвакуации» беглого гаранта Конституции Украины Виктора Януковича в Крым.

А утром 23 февраля он поставил силовым ведомствам задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России»…

Тем временем 22 февраля в Николаеве на главной площади Николаева – переименованной в Соборную повалили памятник Ленину. Несколько недель кряду в городе продолжались обсуждения этого события, которое без сомнений вошло в николаевскую историю.

Кто-то доказывал, что снесли памятник приехавшие из других регионов «чужаки», кто-то доказывал, что знает историю лучше. Мнения разнились: одни говорили, что трогать Владимира Ульянова – было преступлением по отношению к своей истории, другие утверждали, что наличие на главной площади города идола недопустимо в свободном обществе. В любом случае, это произошло. Спустя несколько часов драк, потасовок, ссор и оскорблений.





Кстати, сегодня памятник Ленину находится на территории музейного комплекса «Старофлотские казармы». Хотя, это если верить на слово работникам музея, так как попасть к памятнику просто так нельзя – только через запрос в Департамент ЖКХ, ответа откуда мы ждали три недели, но так и не дождались. Кто знает, может шестиметровый бронзовый Ильич уже красуется у кого-нибудь на заднем дворе.

От бунтующих «защитников Ленина» до массовых беспорядков

23, 24 и 25 февраля, когда в Киеве Рада «избавлялась» от Януковича и назначала «временным президентом» Украины Александра Турчинова, а в Крыму под давлением пророссийских активистов меняли исполнительные органы власти, в Николаеве облсовет избирал своим новым главой «фронтовика» Тараса Кремня.

Параллельно с этим бунтовали «защитники Ленина». Они врывались в мэрию с заявлениями «бить приезжих бандеровцев», орали на журналистов, которые, по их мнению, неправдиво освещают события в городе.

Появились листовки сепаратистского содержания, в которых людей убеждали, что «Киев – больше не столица Украины», и призывали начать собираться каждый день у мемориала Героям Ольшанцам. В последствии возле памятника разбили несколько туристических палаток.

Апогеем же накала страстей тех дней стали массовые беспорядки вечером 25-го, когда несколько сотен сторонников «защитников памятников» вышли на площадь, где собирались майдановцы, и принялись угрожать им силовым разгоном.

В тот вечер группа братков разгромила троллейбус, принадлежащий КП «Николаевэлектротранс». По данному факту было открыто уголовное производство № 12014150020001066 по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Лишь через год милиция понесет в Центральный районный суд Николаева ходатайства в рамках расследования дела…

А спустя четыре года в главном управлении Нацполиции в Николаевской области на наш запрос ответят:

«На данный момент основания для сообщения о подозрении кому-либо в указанном уголовном производстве отсутствуют, досудебное расследование продолжается»… И все.

От блокировки военной техники до призывов вводить российские войска

Из Википедии, проукраинская версия происходящего: В ночь на 27 февраля парламент и правительство Крыма захватили неизвестные боевики и вывесили над ними флаг РФ. Захват здания неизвестными, однако, не помешал собраться депутатам Верховной Рады и принять решение о назначении референдума по статусу Крыма (расширение автономии в составе Украины). В тот же день был захвачен аэропорт «Бельбек» в Севастополе, остановлена паромная переправа в Керчи. Почти одновременно, с 28-го февраля по 2 марта, началось блокирование украинских военных частей и объектов на полуострове российскими военными без опознавательных знаков, так называемыми «зелеными человечками», или «вежливыми людьми»… Был захвачен Симферопольский аэропорт.

1 марта совет федерации РФ удовлетворил официальное обращение президента Владимира Путина о разрешении использовать российские войска на территории Украины, хотя к этому времени они там уже фактически использовались. Российские военнослужащие совместно с отрядами добровольцев блокировали все объекты и воинские части ВСУ на территории полуострова, командование которых отказалось подчиниться правительству Крыма.

В Николаеве 2 марта пророссийски настроенная группа людей сначала заблокировала одесскую трассу, препятствуя проезду украинской военной техники, позже перекрыли въезд в город со стороны Киева.

В тот же день Центральный РОВД отрыл уголовное производство, но только по факту блокировки одесской трассы по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»). Причем, как оказалось, сделано это было на основании анонимного сообщения, то есть сотрудники милиции на место событий не выезжали и своими главами не видели нарушение закона?

Мало того, в ответ на информационный запрос сегодня в полиции буквально разводят руками, мол, спустя три месяца после открытия производства мы все материалы передали в СБУ… И все.

4 марта в прокуратуре Николаевской области заявили, что они всерьез занялись проявлениями сепаратизма в городе. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Отмечалось, что основанием для этого послужило «распространение в сети Интернет и листовках сведений о проведении 5 марта митинга возле Николаевского областного и городского советов с участием активистов сепаратистских организаций».

«В этих обращениях они анонсируют самопровозглашение так называемого «народного мэра» Николаева, его обращение к Российской Федерации о введении войск и выходе Николаевской области из состава Украины. Кроме этого, организаторы митинга должны захватить органы местного самоуправления области», - заявляли в прокуратуре.

Подытоживая, в ответ на нам информационный запрос в прокуратуре сообщили, что николаевское управление СБУ закончило досудебные расследования двух уголовных производств такой категории «по процедуре специального расследования» и направило соответствующие обвинительные акты в суд.

По одному из них 12 апреля 2017 года Центральный районный суд вынес приговор, заочно осудив к четырем годам тюрьмы 32-летнего «атамана» из России, который на митингах в Николаеве призывал «создавать не предусмотренные законодательством Украины органы власти, поддерживать незаконные действия определенных лиц в Автономной республике Крым по передаче территории АРК под юрисдикцию РФ»

«Он убеждал распространять информацию о нелегитимности действующей власти и тем самым формировать у жителей Николаева мнение о необходимости выхода города и области вместе с АРК из состава Украины. Во время митингов в марте 2014 года он призвал граждан подчиниться незаконному правительству АРК и «самоопределиться», то есть стать самостоятельным административным образованием», - сообщали в пресс-службе суда.

По второму делу в Ленинском районном суд Николаева продолжается судебное рассмотрение. Заочно судят троих участников местного Антимайдана – все-таки самопровозглашенного так называемого «народного мэре» Николаева Дмитрия Никонова, экс-депутата облсовета от партии Витренко Ларису Шеслер и Анну Павлову. Все трое на данный момент находятся в России. Никонова там даже «повысили» и называли «народным губернатором» Николаевской области.

Примечательно, что 28 июля 2014 года сотрудники СБУ задерживали Никонова в рамках расследования этого уголовного производства. Центральный суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Однако, позже его обменяли на пленных украинских военных.

Референдум

6 марта формулировка вопроса, выносившегося на референдум в Крыму, была изменена. С нарушением украинской Конституции на голосование был вынесен вопрос о присоединении Крыма к России. 11 марта Верховный Совет АРМ и Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости. А 16 марта, собственно, состоялся сам референдум.

На протяжении всех этих дней в Николаеве проходили пророссийские митинги, на которых в частности высказывались призывы «брать власть в свои руки» и выводить Николаевскую область в «Юго-восточную федерацию».

Участники этих митингов даже передавали облсовету обращение с соответствующими требованиями создать автономный округ на базе трех областей - Николаевской Одесской, Херсонской и восстановить/установить памятник Ленину.

12 марта одного из их организаторов Константина Тистола задержали сотрудники СБУ. В тот же день у него дома и у его соратника – активиста движения кума Владимира Путина Виктора Медведчука «Украинский выбор» Андрея Гончарук проведи обыски, после которого последний выехал из города…

16 марта стало известно о том, что они оба сбежали в Крым, дабы помочь России провести псевдореферендум, «защитив участки от татаров»… В последствии один из них погиб, а второй, по данным за 2016 год, остался в Крыму.

Хронику событий подготовила Катерина Вовченко, специально для «Преступности.НЕТ»