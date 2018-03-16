Зеленое пиво Mr. Green и Ципа 220 – в пабе Ципа приглашают отпраздновать день Св.Патрика

Накануне дня Святого Патрика в николаевеском пабе крафтового пива “Ципа” на кран подключили пиво зеленого цвета Mr. Green. Его сварили крафтовые пивовары из Харькова.

Mr. Green - пшеничный IPA в бельгийском стиле, в котором убедительная горечь Chinook отлично сочетается с ароматом Citra и все это дополнено ароматом специй, цедры и дрожжей. ТТХ alc 6,9% IBU 65 P17

Как известно в день Святого Патрика все города Ирландии становятся изумрудного цвета: люди рисуют на лицах ирландские флаги или трилистники, прикрепляют охапки клевера к головным уборам и костюмам, одеваются во все зеленое, пекут сладости в форме трилистника, покрытые зеленой глазурью. Зеленеет даже то, что позеленеть не может в принципе. В барах подают зеленое пиво, в магазинах торгуют зелеными бубликами, даже волосы и бороды солидных граждан в этот день приобретают зеленый, изумрудный или ярко салатовый цвет.

В Ципе решили поддержать изумрудную лихоманку и ко дню Святого Патрика угощают гостей зеленым пивом.

Так же на этой неделе в пабе появилось новое экспериментальное пиво от Гуцульской пивоварни - “Ципа 220”.

Это Double IPA — самое охмеленное пиво в Украине. Очень горькое и крепкое, за счет чего имеет хороший баланс. Во время варки этого пива хмель бросали в чан каждые 10 минут. Название пиво получило в честь уровня горечи - 220 единиц IBU.

“Ципа 220” бросает вызов всем знатокам и любителям пива. Так, как в теории человеческие рецепторы не воспринимают горечь свыше 70 IBU. Но большинство фанатов - уверены, что способны уловить значение куда выше заявленных “учеными”. Собственно “Ципа 220” дает шанс всем желающим проверить себя на “горечь” - попробовав пиво вы узнаете способны ли ваши рецепторы уловить такую мощную горечь.

Паб крафтового пива “Ципа” находится во дворе кинотеатра “Родина”, по адресу: ул. Соборна, 2В.