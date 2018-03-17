Николаевские морпехи рассказали, как им помогает боевой товарищ – пес Оскар

Николаевские морпехи рассказали о своем четверолапом боевом товарище – псе Оскаре.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Морпехи отметили, что этот верный пес стал неотъемлемой боевой единицей подразделения. В любую погоду – и в дождь, и в снег, и в град, и даже под свист вражеских пуль он всегда рядом со своими товарищами по службе.

«Оскару уже четвертый год. Я не мог подумать, что он будет разделять со мной окопную жизнь, приносить боеприпасы, аптечки, носилки, все необходимое, что сможет дотянуть до «горячих» мест в «горячие» моменты. Он постоянно чему-то учится, наблюдает за всем, что делаю я, а затем отображает. В горниле испытаний – закаляется дружба. Дружба длиною в жизнь», - рассказал хозяин овчарки Владимир.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские морпехи провели учебные артиллерийские стрельбы.