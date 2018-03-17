Глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран

Перекись водорода не помогает при дезинфекции и лечении ран.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она опровергает утверждения о том, что рану можно смазать перекисью водорода и это поможет ей быстро зажить. 3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях – не заживляет и не обеззараживает раны.

«Если почитать специализированную международную литературу, вы не найдете никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. (Например, здесь https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1389791/). Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог».

«Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2. (Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19131809). На самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что «при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов». Перекись водорода эффективен для механической очистки раны – то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой», - сообщает Супрун.

Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови). Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов. Однако нет убедительных научных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помочь зажить.

Напомним, что ранее Минздрав Украины отменил ряд форм первичной учетной документации.