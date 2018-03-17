Лыжник из Николаева принес еще одну награду украинской сборной на Паралимпиаде-2018

Николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной бронзовую награду.

Об этом говорится на странице Национального спортивного Паралимпийского комитета в социальной сети Facebook.

Яровой занял третье место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 7,5 километров. При этом, украинец Тарас Радь в этой же гонке стал четвертым.

Кроме того отмечается, что на данный момент в активе украинской сборной 21 медаль: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград.

Стоит напомнить, как в интервью николаевскому интернет-журналу NikLife Максим Яровой делился, насколько спорт после травмы изменил его жизнь:

- Поначалу я вообще был в шоке. Но родители меня подняли, я полгода лежал после травмы. И они много в меня вложили… А потом как-то пошло, поехало. Через два года после травмы поехал в Саки и увидел там таких же людей. И мне показалось, что у меня еще не самое худшее, что может быть. Есть такие, у кого и перелом шейного позвонка, и у них даже руки плохо работают. Поэтому я понял, что еще жить можно. А потом и спортом начал заниматься, поехал за границу. Начал наслаждаться жизнью и радуюсь жизни сейчас.

Также напомним, что Николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду.