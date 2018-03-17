«Для экономии бюджета», - Экс-министр Шеремета порекомендовал увольнять преподавателей николаевской «Могилянки»

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета посоветовал ректору Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леониду Клименку уволить часть преподавателей для экономии денег вуза.

Об этом сообщает экс-министр заявил во время открытой лекции в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, передает интернет-издание «NikLife»

Во время лекции он рассказал присутствующим «хорошие и плохие новости» Украины, а также дал множество советов лично ректору «Могилянки» Леониду Клименко

За полтора часа Шеремета смог понятно для студентов и преподавателей объяснить суть современных моделей и направления развития украинской экономики. Отдельно он заострил внимание на негативных процессах. Особенно лектор отметил преждевременную деиндустрализацию, снижение доли населения трудового возраста, а также выезд населения за границу.

Что касается «хороших» вестей, Шеремета обрадовал студентов тем, что денег в Украине, оказывается, «безграничное количество».

- Украина использовала только пятую часть от того, что ей предоставил Международный валютный фонд, пятую часть от того, что дал Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития. И в первую очередь дефицит не в деньгах, дефицит в хороших проектах, а еще больший дефицит в командных проектах. Думайте над прорывными идеями. Не нужно семинаров. Украина «засеминарена» до смерти. Делайте прорыв. Этого не придумает премьер или президент. Эти двое заняты властью и войной. Это наше дело – отметил он.

Помимо разговора о властях и экономике, Шеремета обратился и к ректору, посоветовав ему сокращать штат университета.

- Не хватает денег? Сократили маркетинг, сократили исследования. Дальше – люди, - заявил он

В ходе лекции Павел Шеремета возмутился большим количеством выходных дней в Украине, ведь с таким обилием праздников страна просто не может зарабатывать

- Просто посчитайте количество всего добра (выходных – ПН). Поляки говорят, что у украинцев искривлённая реальность: выходных больше, чем рабочих дней. У китайцев два выходных в год – Китайский Новый Год и первое мая, - смеется экс-министр

Во время всей лекции слушатели были крайне внимательны, а под конец задали лектору множество вопросов.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поддержал передачу недостроя на 3-й Слободской для нужд ЧНУ.

Отметим, что 27 февраля 2014 года Шеремета был назначен министром экономики Украины в правительстве Арсения Яценюка. 20 августа 2014 года подал в отставку, которую 2 сентября утвердил парламент. Причиной ухода было названо несогласие с процедурой утверждения правительством кандидатуры торгового представителя Украины.