На николаевском полигоне продолжают строить современный полевой лагерь: «Аналогов в ВСУ не было»

Активно продолжается строительство современного полевого лагеря на территории межвидового центра подготовки сил (войск) Вооруженных Сил Украины «Широкий лан», аналогов которого никогда не было в ВС Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Напомним, что ранее были опубликованы фото, на которых видны ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан». Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Аналогичная ситуация, когда военным на этом полигоне пришлось жить в грязи, сложилась в 2016 году. Весной 2017 года началось строительство военного городка, которое сейчас продолжается.

«Данный проект включает в себя разветвленную инфраструктуру для проживания и подготовки от 2600 до 4000 человек, а это уже уровень бригады. Согласно условиям тендера и практики строительства аналогичных объектов, срок возведения составляет 2 года», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на «Широком Лане» уже есть один военный городок, который может вместить примерно одну бригаду военных. Его построили за американские деньги для международных учений «Си Бриз». Ранее уже экс-начальник «Широкого Лана» полковник Юрий Микула отказался разместить часть бойцов в этом военном городке.

Напомним, что ранним утром 13 марта на полигоне вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро – получили ожоги разной степени.