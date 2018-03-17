В центре Николаева на месте, где недавно демонтировали МАФ, без документов устанавливают сооружение

В субботу, 17 марта, в Николаеве на улице 3-й Слободской возле остановки общественного транспорта без соответствующих документов устанавливается сооружение на месте, где недавно был снесен киоск.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Напомним, что в Николаеве убрали еще два МАФа и предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской.
Так, строительство незаконного сооружение началось в пятницу вечером. На данный момент возмущенные жители района вызвали наряд патрульной полиции для выяснения обстоятельств установки данного сооружения. Стоит отметить, что возле данной застройки также привезены игровые автоматы.
В то же время в комментарии «Преступности.НЕТ» директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев сообщил, что у людей, которые устанавливают сооружение, нет целого пакета документов, который разрешает стройку. Также он отметил, что предоставить они его не могут.
«Нам люди, ведущие работы, не могут предоставить ни декларацию ГАСК, ни договор аренды земли со схемой, какой именно участок арендуется, ни согласование патрульной полиции на проект, потому что это рядом с дорогой ведутся работы и это как бы часть остановочного комплекса. Поэтому мы считаем, что пока нет оснований строить это сооружение», - прокомментировал Ермолаев.