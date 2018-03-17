В центре Николаева на месте, где недавно демонтировали МАФ, без документов устанавливают сооружение

В субботу, 17 марта, в Николаеве на улице 3-й Слободской возле остановки общественного транспорта без соответствующих документов устанавливается сооружение на месте, где недавно был снесен киоск.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в Николаеве убрали еще два МАФа и предотвратили появление незаконной пристройки на остановке общественного транспорта на 3-й Слободской.

Так, строительство незаконного сооружение началось в пятницу вечером. На данный момент возмущенные жители района вызвали наряд патрульной полиции для выяснения обстоятельств установки данного сооружения. Стоит отметить, что возле данной застройки также привезены игровые автоматы.

В то же время в комментарии «Преступности.НЕТ» директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев сообщил, что у людей, которые устанавливают сооружение, нет целого пакета документов, который разрешает стройку. Также он отметил, что предоставить они его не могут.