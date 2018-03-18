«Не более 150 гостей»: Власти Узбекистана намерены наложить ограничения на празднование свадеб

В Узбекистане правительство подготовило документ, который предлагает радикальные ограничения по празднованию свадеб, которые отмечаются в стране с особой пышностью.

Об этом сообщает ВВС Украина.

В проекте закона узбекские власти предлагают уменьшить список приглашенных до 150 человек, запретить звать нескольких певцов и бронировать много свадебных автомобилей.

Еще в проекте документа предлагается угощать гостей меньшим количеством мяса.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал "бесстыдные" расходы на празднование свадеб, которые семьи не могут себе позволить.

- Вместо того, чтобы тратить деньги на 20 кг мяса (для вечеринок), лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи, - заявил Мирзиеев.

Он также пообещал запретить государственным чиновникам участвовать в чрезмерно пышных свадьбах.

Стоимость узбекской свадьбы обходится почти в 20 тысяч долларов в стране, где люди имеют в среднем троих детей, а ежемесячный доход составляет 100-300 долларов.

Среди популярных традиций на свадьбах угощение отцом невесты в среднем 500 человек пловом, оренда не менее 10 лимузинов, каждый из которых стоит около $ 200, приглашение около 400 гостей. Также расходы на свадьбу включают покупку мебели, десятки костюмов для невесты и жениха и техники для нового дома.

Соседний Таджикистан ввел ограничения по празднованию свадеб, в частности, количество приглашенных гостей в 2011 году.