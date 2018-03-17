О переводе фигурантов «дела Титова» в СИЗО Николаева ходатайствовала прокуратура

Прокуратура Николаевской области обратилась в суд с ходатайством о переводе фигурантов «дела Титова» в СИЗО в Николаеве с целью проведения следственных действий.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил адвокат Титова Сергей Войченко.

По словам Войченко, прокуратуры перевела Михаила Титова и Дмитрия Леонова в Николаев для проведения следственных действий.

– О переводе Михаила Титова и Дмитрия Леонова в Николаевское СИЗО ходатайствовала прокуратура Николаевской области, о чем вчера сообщил прокурор Ерошкин. Было вынесено Постановление о якобы переводе Титова в Николаев, хотя его законность очень сомнительна, потому что согласно решению суда, Титов должен содержаться в Мариупольском следственном изоляторе. Очевидно, что эта ситуация – тот идиотизм, который был спровоцирован прокуратурой или некоторыми сотрудниками прокуратуры Николаевской области в самом начале дела. На данный момент прокуратура действительно мотивировала это необходимостью проведения каких-то следственных и процессуальных действий. Что именно имеется в виду – можем только предполагать. Начиная от одновременных допросов до следственных экспериментов. Но несколько одновременных допросов были проведены с так называемыми потерпевшими, которые, скажем, абсолютно себя показали с негативной стороны, - рассказал Войченко.

Кроме того, Войченко отметил, что перевод фигурантов уголовного производства является незаконным, и на время проведения следствия содержать Титова и Леонова необходимо в СИЗО Мариуполя.

– По состоянию на сегодняшний день, как Титова, так и Леонова, должны содержать в Мариуполе, поэтому очевидно, что их должны бы туда вернуть. Когда? Вопрос открытый, поскольку принимает решение прокуратура. Но я еще раз повторюсь, что вывоз Михаила Титова и Дмитрия Леонова в Николаев являются незаконным, поскольку есть решение суда, в котором прямо указано, где они должны содержаться. Я думаю, что мы также на это отреагируем и будем обращаться и к правоохранителям, к омбудсмену, к руководству правоохранительных органов. Еще раз они показали, что искусственно передали производство в Мариуполь, - добавил адвокат.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 марта двоих жителей города Николаева Михаила Титова и Дмитрия Леонова, которые подозреваются прокуратурой Николаевской области в создании ОПГ, были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.