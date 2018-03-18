«В СИЗО могут быть провокации»: Адвокат Титова о переводе подзащитного в николаевский следственный изолятор

Адвокат Михаила Титова, подозреваемого в создании ОПГ, заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева, в который были переведены два фигуранта уголовного производства.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

– У нас была информация, что к Титову, и к другому фигуранту данного уголовного производства могут быть применены провокации в следственном изоляторе. И такая информация поступала с целью или спровоцировать какие-то конфликты, или что-то подкинуть. Потому что аргументов у прокуратуры нет, дело у них разваливается. И они хотят каким-то образом хоть что-то предпринять для этого, – рассказал Войченко.

Кроме того, по словам адвоката, также ожидась провокации и во время самого перевода из Мариупольского следственного изолятора в Николаевский.

– Мы ожидали каких-то провокаций во время конвоирования, потому что оно совершалось автомобильным транспортом, хотя должно было совершаться с помощью железнодорожного транспорта, поскольку расстояние составляет почти 500 километров, к тому же были плохие погодные условия. Мы постоянно получаем подобную информацию о возможных провокациях со стороны прокуратуры, и если она опустится до такого, мы будем надлежащим образом реагировать. К провокациям мы также готовы, но понимаем, что в желании не отдавать часы, квартиры, грамоты и звания, прокуратура может прибегнуть к грязным инсинуациям в этом производстве, что они, в принципе, и показали за время своей работы, - добавил адвокат.

Войченко также отметил, что сотрудники прокуратуры Николаевской области могут оказывать давление на судей в Мариупольском суде, где слушается дело Михаила Титова и Дмитрия Леонова.

– Изначально передавать дело в Мариуполь – абсолютно бессмысленно. Это было сделано с единственной целью: там 10 километров до линии разграничения и судьи находятся немного в ином положении, чем на остальной территории Украины. При этом они прямо об этом говорят в судебных заседаниях, мол у них якобы свое судопроизводство. Непонятно, правда, какое судопроизводство – есть Конституция Украины, есть Уголовный Процессуальный Кодекс Украины. Но, очевидно, что прокуратуре там проще давить на суд. Последние судебные решения, последние заседания четко дали это понять всем независимым наблюдателям, представителям СМИ, когда выступление адвоката длилось 7 часов, а выступление прокурора – 1 минута 30 секунд, как можно это комментировать. Игра идет абсолютно не по правилам. Дело расследуется не в рамках закона, и все производство в отношении Титова является заказным, и может держаться исключительно на административных рычагах. Николаевский отдел прокуратуры в Донецкой области играть не умеет, не хочет и боится, - рассказал Войченко.

При этом, Войченко добавил, что у Николаевской прокуратуры на данный момент нет доказательств вины Титова.

– Я думаю, что это дело станет лакмусовой бумажкой. И в очередной раз показывает полный провал правоохранительной системы, полный провал прокуратуры и полицейских, которые были там задействованы. Никаких доказательств за 8 месяцев с момента задержания Титова они не собрали, все держится исключительно на каких-то «соплях». Все, что они могли – ползать перед судьями, выпрашивать их не выпускать Титова.

Напомним, что что в ночь с 16 на 17 марта двоих жителей города Николаева Михаила Титова и Дмитрия Леонова, которые подозреваются прокуратурой Николаевской области в создании ОПГ, были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева.

Также напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.