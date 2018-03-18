В Николаеве в непогоду вместе с митингом за отставку Порошенко проходит еще несколько акций и парад коммунальной техники

Утром в воскресенье, 18 марта, в Николаеве вместе с митингом «Руха новых сил» за отставку Порошенко в центре проходит еще несколько акций и парад коммунальной техники.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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По состоянию на 12:15, участие в митинге за отставку президента принимает около 30 человек. Рядом возле него в установленной палатке собирают подписи.

Примечательно, что за несколько дней до этого патрульная полиция регулярно предупреждала горожан о резкой смене погоды.

Несмотря на это, на площади городская власть организовала парад городской коммунальной техники «по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения». При том, с ухудшением погоды на дорогах города образовывается гололед.

А на открытой площадке перед Областным дворцом культуры в 12:30 должна состояться «культурно-художественная акция», посвященная ежегодной городской программе «Человек года-2017» и «Горожанин года». В 16:00 в ОДК запланирована соответствующая церемония награждения. Анонс к этому мероприятию распространила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации. И это при том, что в прошлый раз церемонию награждения отменили в связи с ухудшением погодных условий.

Кроме того, возле ОГА прошла анонсированная «мирная массовая акция «Крым – это Украина» против незаконной аннексии Крыма русскими оккупантами и за не признание российских президентских выборов в оккупированном Крыму». Организатором акции выступила ОО «Оберег», длилось мероприятие около 30 минут. Стоит отметить, что анонс распространяли пресс-служба ОГА и мэрии.

Еще на площади группа людей митинговала «за город, безопасный от стай одичалых собак».

Помимо этого, там же, на площади, к автопробегу готовились участники некой «общественной федерации автоспорта».

Напомним, ранее сообщалось о том, как во времена Партии регионов на Николаевщине к акциям оппозиции также организовывали разные мероприятия. В частности, в июне 2013-го года в нескольких метрах от оппозиционной акции «Вставай, Украина!» в Николаеве «регионалы» вручали медикам автомобили для семейной медицины.

А в Первомайске в мае 2013-го к такой же акции «Вставай, Украина!» на главной площади города около 20-30 школьников разных возрастов под палящим солнцем рисовали на празднике, якобы приуроченному дню работников культуры.