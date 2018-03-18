«Нет выборам Путина в Украине»: В посольство РФ в Киеве не пускают россиян голосовать

Полиция и националисты в воскресенье утром, 18 марта, не пустили в здание посольства Российской Федерации троих россиян (двух мужчин и женщину), которые хотели проголосовать на выборах президента, передает «Украинская правда».

По состоянию на 10:00 возле посольства РФ было спокойно, здание оцеплено сотрудниками полиции и Национальной гвардии.

С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическим решеткам проезд на участке Воздухофлотского проспекта до посольства. Недовольные водители вынуждены разворачиваться, некоторые сигналят.

Возле здания также присутствует около 30-40 представителей Нацкорпуса и Нацдружин, 20-25 представителей ВО «Свобода», 10-15 «Правого сектора», также представители ВОО «Сокол». Националисты блокируют входы и подъезды к посольству. Они поставили у здания бочку, привезли дрова и разложили костер. Также националисты поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, «ватника» в ватных сапогах и «памятник Путину» в золоте с надписью «х...ло».

На металлических решетках Нацгвардии висят плакаты «Долой московских оккупантов холуев», «Нет выборам Путина в Украине». Вдоль проезжей части выставлены деревянные поддоны с фотографиями погибших во время боевых действий украинцев. ВО «Свобода» также поставила импровизированный «избирательный участок» - палатку с гербом России, возле которой лежит лопата с блинами. «Это для тех, кто хочет проголосовать», - объясняют в палатке.

Конфликтов пока не было зафиксировано. В то же время, как сообщает посольство РФ в Украине в Twitter, в здании голосуют сотрудники посольства.