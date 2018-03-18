В аннексированном Севастополе проголосовавшим на выборах выдают памятные медали

В аннексированном Севастополе проголосовавшим на выборах президента России выдают памятные медали, сообщает «Крым.Реалии».

На вкладыше написано, что это медаль в память о т.н. «референдуме», который прошел в Севастополе 16 марта 2014 года.

Ранее назначенный Кремлем «глава» Крыма Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают своих подчиненных не идти на голосование.

Выборы президента РФ проводятся 18 марта, в годовщину российской аннексии полуострова. В них принимают участие восемь кандидатов, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно соцопросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник – коммунист Павле Грудинин, набирает меньше 10%.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары будут бойкотировать выборы.