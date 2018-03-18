Непогода на Николаевщине: Местами идет снег, на дорогах гололед – в САД показали работающую технику

В воскресенье, 18 марта, на территории Николаевской области, как и прогнозировали синоптики, наблюдается существенное осложнение погодных условий.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

По состоянию на 13:00 температура воздуха от 5 до 7 градусов мороза, выпадение осадков в виде снежной крупы, снега, местами гололед, скорость ветра 7-10 м/с.

«На дорогах общего пользования государственного значения Николаевской области непрерывно работает снегоуборочная и посыпочная техника. Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами. Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен», - отрапортовали в САД.

Пресс-секретарь Службы Ирина Павлюченко у себя на странице в социальной сети Facebook опубликовала видео с села Сербино Николаевской области с подписью: «Непогода бушует!».

Напомним, ранее сообщалось о том, как на Николаевщине 17 марта из-за сильного ветра на дорогу упало дерево и перегородило проезд.