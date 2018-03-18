В Болгарии протестовали против незаконных выборов президента РФ в Крыму

В Болгарии состоялась акция протеста против незаконных выборов президента России в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает «Радио Свобода» в Twitter.
Сообщалось, что в аннексированном Крыму на «выборах» открыли дополнительные участки для рабочих. Под посольством Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте в Киеве проводят акцию в день выборов президента России.
В России официально назначили выборы президента на день аннексии Крыма. Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не позволить России провести выборы в Крыму. В МИД Украины предупредили, что против причастных к выборам президента РФ в Крыму применят санкции.
В российских выборах принимают участие действующий президент РФ Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и журналистка Ксения Собчак.