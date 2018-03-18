В Болгарии протестовали против незаконных выборов президента РФ в Крыму

В Болгарии состоялась акция протеста против незаконных выборов президента России в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода» в Twitter.

Сообщалось, что в аннексированном Крыму на «выборах» открыли дополнительные участки для рабочих. Под посольством Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте в Киеве проводят акцию в день выборов президента России.

В России официально назначили выборы президента на день аннексии Крыма. Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не позволить России провести выборы в Крыму. В МИД Украины предупредили, что против причастных к выборам президента РФ в Крыму применят санкции.

В российских выборах принимают участие действующий президент РФ Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и журналистка Ксения Собчак.