Фильм о тайных тюрьмах СБУ «льет воду на жернова» против Украины, - Грицак

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что не видел расследование «Громадського» о тайных изоляторах СБУ, но убежден, что их не существует.

Об этом он сказал журналистам «Громадського».

«Если кто-то хочет лить воду на жернова, которые работают не на Украину, то мне это не совсем нравится. В Украине идет война, если вы знаете», - заявил Грицак.

Он добавил, что посмотрит фильм «Громадського».

Как известно, 15 марта «Громадське» опубликовало фильм-расследование о функционировании неофициального изолятора в Харьковском управлении СБУ. Журналисты побывали в изоляторе и проверили подробные показания мужчин, которые утверждают, что там содержались.

Мониторинговая комиссия ОБСЕ в Украине призвала проверить факты, изложенные в расследовании журналистов Громадського.

Напомним, 29 августа международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад в котором идет речь об освобождении 13 заключенных из «спецтюрем» СБУ.

Отметим, что в свою очередь СБУ опровергает обвинения международных правозащитников о «тайной тюрьме» под Харьковом.