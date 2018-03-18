В Словакии снова прошли многотысячные антиправительственные акции

В Братиславе и в десяти городах по всей Словакии состоялись акции против коррупции и за досрочные парламентские выборы.

Об этом пишет «Новая газета».

Людей не удовлетворила отставка премьер-министра и главы МВД в связи с убийством журналиста Яна Куцяка, который писал, в частности, о контактах политиков и мафии, поскольку социал-демократическая партия «Смер» до сих пор остается у власти.

Организаторы акции из движения «За честную Словакию» настойчиво призывали граждан выйти на улицу в пятницу, 16 марта, несмотря на непогоду. Они размещали посты и видеообращение в социальных сетях. Одно из них было от известной словацкой теннисистки Доминики Цибулковой.

По словам организаторов, на улицу в Братиславе вышли более 65 тысяч человек. В других городах по всей стране протестовали десятки тысяч человек. На востоке Словакии, в Кошице, люди собрались на главной площади города под проливным дождем.

В Братиславе митингующие скандировали «Досрочные выборы» и «Долой «Смер».

По словам Каролины Фарским, одной из организаторов акций протестов, отставка премьер-министра стала настоящим фарсом. Он ушел из руководящего поста, однако назначил на свое место бывшего вице-премьера, за которым стоят те же политические силы.

«Правительство Словакии полностью себя дискредитировало, и мы будем требовать досрочных парламентских выборов. У нас нет другого выхода», - сказала она.

«Коррупция и высокомерие власти в стране достигли такого предела, что терпение лопнуло. Я рада, что словаки наконец смогли выйти на улицу за свою страну. Но печально, что это произошло только после смерти двух молодых людей», - высказалась Вероника Голианова, одна из участниц митинга.

Организаторы обещают выйти на митинги снова на следующей неделе.

Напомним, что протесты после убийства журналиста Яна Куцяка стали крупнейшими в стране со времен антикоммунистической Бархатной революции 1989 года в Чехословакии.