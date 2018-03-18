По данным экзит-полов Путин побеждает на выборах президента РФ

По данным экзит-пола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на выборах президента РФ Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей.

Об этом вечером 18 марта сообщает РИА Новости.

Опрос проводился на 1,2 тысяч избирательных участках в 68 субъектах РФ, всего опрошено 162 тысячи 601 человек, на вопросы ответили 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2%.

По данным экзит-пола, проведенного ФОМ, за Путина отдали голоса 76,3% избирателей.

Опрос проходил в 83 регионах на 1127 избирательных участках среди 112 тысяч 700 респондентов, статпогрешность не превышает 1%.

По данным ЦИК РФ, по итогам обработки 25,03% протоколов участковых избиркомов Путин получает на выборах 72,53% голосов. Явка на выборах, по состоянию на 18:00, составила 59,93%.

Другие кандидаты набрали, по данным экзит-полов ВЦИОМ: кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, остальные кандидаты - менее 1%, недействительных бюллетеней - 1,2%.

По данным ФОМ, Грудинин - 11,9%, Жириновский - 6%, Собчак - 2%, Явлинский - 1%. Остальные кандидаты - меньше 1%.

Экзит-полы Smart ExitPoll ВЦИОМ по состоянию на 19:00 также свидетельствуют о том, что молодые избиратели в возрасте 18-25 лет умеренно активны на выборах.

«Средний возраст большинства избирателей - 45 лет (26,1%) и 60 лет (24,8%). Средний возраст - 22,7% опрошенных примерно 35 лет, 17,4% - 25 лет, меньшинства (9%) - 18 лет. в общем голоса на выборах отдали 55,4% женщин и 44,6% мужчин», - отметили в ВЦИОМ.

Как известно, в 2000 году Путин победил в первом туре с 52,94% голосов, в 2004 году на второй срок был переизбран с поддержкой в 71,31%. На выборах в 2012 году Путин в третий раз стал президентом с поддержкой в 63,6%.