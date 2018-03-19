«Время играет против нас»: Жительнице Николаевщины, которой диагностировали опухоль головного мозга, требуется помощь

49-летней жительнице города Баштанка Николаевской области Галине Сакович, у которой врачи обнаружили образование в височной доле, а в последствие поставили диагноз – рак головного мозга, требуется около 120 тысяч гривен на лечение в городе Кропивницком.

Об этом на своей странице в Facebook написала ее дочь Светлана.

«2017 год закончился для нашей семьи не очень хорошо. У моей единственной и самой родной мамы обнаружили образование в левой височной доли. После всех анализов было принято решение об оперативном вмешательстве. Земля будто ушла из-под ног. Как в абсолютно здорового человека и с анализами, как у космонавта, такой диагноз? Не раздумывая, не ища других клиник и врачей, доверились специалистам с Николаевской БСМП. И уже в январе месяце была сделана операция по извлечению этой гадости из головы моей мамы», – пишет Светлана.

При этом Светлана добавила, что после операции никакие функции организма нарушены не были, однако вскоре диагноз был подтвержден – рак (Анапластическая Астроцитома).

«Направились мы в Николаевский Онкодиспансер, где поставили нас в очередь на облучение. Но там очередь на месяц вперед и плюс еще старые аппараты, которые не очень предназначены для работы с мозгом. Обрыскав весь интернет в альтернативах лечения, наткулась на сайт Томотерапии в Кропивницком. Связавшись и отослав документы им, получила заочную консультацию. Они готовы принять нас и оказать лечение на единственном в Украине аппарате облучения, который наименьшим образом может навредить мозгу», – отметила дочь Галины.

По словам Светланы, в той же больнице ее матери могут провести химиотерапию, которая тоже прописана по протоколу лечения заболевания.

«И опять же, все так хорошо складывается. Но есть одно НО. Наша семья потратила почти все свои сбережения на операцию (лекарства, пластины от дефектов на черепе, клипсы для сосудов), что потянуть это лечение нам не под силу. Время просто играет против нас. Побольше бы времени - может бы и не обратилась с такой просьбой. Но нам очень нужна ваша помощь. Друзей, близких, знакомых и просто неравнодушных людей», – добавила Светлана.

На данный момент приблизительная стоимость облучения составляет около 120 тысяч гривен, однако без учета курса химиотерапии.

«На следующей неделе нас записали на прием и сдачу всех анализов для продолжения лечения. Тогда и будет вся сумма озвучена. Но пока, ориентируясь на эти цифры, прошу помощи. Кто сколько сможет помочь», – пишет она.

Реквизиты для оказания помощи:

Карта ПриватБанк : 5168-7423-5515-7292 Кравченко Светлана Анатольевна (дочь).

Телефон для контакта и информации : 093 184 14 63