«Жду официальной позиции от компетентных органов»: Глава ОГА о смерти и.о. директора николаевского аэропорта

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко ждет официальной позиции со стороны правоохранителей в расследовании смерти исполняющего обязанности директора КП «Николаевской международный аэропорт» Владислава Волошина.

Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Николаеве из боевого пистолета застрелился 29-летний исполняющий обязанности директора одного из коммунальных предприятий области. Как стало известно «Преступности.НЕТ», речь о Владиславе Волошине, и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт», Народном Герое Украины, Герое войны на Донбассе, бывшем военном летчике. Как отметил собеседник издания в Нацполиции, супруга Волошина сообщила, что в последние дни Владислав был замкнут и говорил о неприятностях на работе.

По словам Савченко, он до сих пор не может поверить в произошедшее. Кроме того, глава ОГА вспомнил момент знакомства с Владиславом Волошиным.

«Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с Героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиален. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которой и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП «Николаевский международный аэропорт. Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но ...» - написал глава ОГА.

Также Савченко заявил, что после самоубийства Волошина люди, которые и не были знакомы с Владиславом, а также его работой на коммунальном предприятии, «начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее».

«Некоторые взялся тиражировать телефонную переписку Власть, как я понял, с бывшими руководителями КП «Николаевский международный аэропорт», которые и натворили на предприятии невесть что», – отметил Савченко.

Кроме того, Алексей Савченко добавил, что беспристрастно и объективно расследовать самоубийство Владислава Волошина будут правоохранительные органы, и призвал людей, которые «тиражируют телефонную переписку», прекратить заниматься «непонятными вещами».

«Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность», – написал Савченко.

Напомним, что исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» за пару недель до смерти строил планы – закончить аэропорт и пойти на курсы летчиков гражданской авиации, так как очень хотел летать.