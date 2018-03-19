«Полиция сплавила дело СБУ...»: В Николаеве так никого и не привлекли за блокирование военной техники в разгар агрессии РФ в Крыму

Спустя четыре года в Николаеве так и не были привлечены к ответственности участники и организаторы блокировки трассы «Мелитополь – Новоазовск – Одесса» в первые дни российской агрессии в Крыму четыре года назад.

Об этом в частности свидетельствует ответ на информационный запрос «Преступности.НЕТ» заместителя начальника главного управления Нацполиции в Николаевской области Ивана Выговского, опубликованного в статье «Четыре года оккупации. Чем был занят Николаев, когда «зеленые человечки» Крым захватывали».

В публикации напоминается, что пророссийски настроенная группа людей

сначала заблокировала одесскую трассу, препятствуя проезду колонны военной техники из 79-й аэромобильной бригады. Позже при попустительстве милиции в Николаеве перекрыли въезд со стороны Киева.

«В тот же день Центральный РОВД отрыл уголовное производство, но только по факту блокировки одесской трассы по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»). Причем, как оказалось, сделано это было на основании анонимного сообщения, то есть сотрудники милиции на место событий не выезжали и своими главами не видели нарушение закона? Мало того, в ответ на информационный запрос в данный момент в николаевской полиции буквально разводят руками, мол, спустя три месяца после открытия производства мы все материалы передали в СБУ, сплавили… И все...», - говорится в публикации.

Напомним, в первые дни аннексии украинского крымского полуострова четыре года назад в Николаеве группа молодчиков разгромила троллейбус. Однако, до сих пор за это преступление никто не наказан.