Давайте бороться с невежеством и начинать - с себя. Прямо сейчас.

Не говорить «губернатор», не говорить «кацап», «хохол», «жид», «пиндос», «москал, не называть дураков молдаванами и чукчами, и начинать уважать других, начиная уважать самих себя.

С малого... Шаг за шагом. Тогда и до самого верха быстро дойдем. Ведь путь в тысячу миль начинается с первого шага. Важно сделать его в правильном направлении. И с правильными людьми...

Давайте бороться с невежеством и начинать - с себя. Прямо сейчас.

Не парковаться на пешеходных переходах или так, чтобы пешеход и коляска не поместились, не покупать ксивы и крутые номера, не объезжать пробки по встречным. И не создавать пробок. Не выезжать на перекресток, когда нет возможности его беспрепятственно покинуть, не сигналить друг другу, не грубить, не позволять водителям общественного транспорта ездить на двух колесах под блатную лирику с превышением скорости и на шинах, не соответствующих сезону, не выносить мусор в подъезд под мусоропровод, а - в мусорные баки, хоть это и не так близко, как мусоросборник на лестничной клетке, не давать гадить в лифтах и на детских площадках своим домашним любимцам, не покупать столько еды,сколько не в силах осилить, чтобы потом не выбрасывать, не восхищаться чужими успехами в добывании бабла из ничего и соответственно не давать возможности таким людям хвастаться нажитым и чувствовать себя "на коне".

Каждый из вас может продолжить тут этот список. Своими словами.

С малого... Шаг за шагом. Тогда и до самого верха быстро дойдем.

Ведь путь в тысячу миль начинается с первого шага.

Важно сделать его в правильном направлении.

И с правильными людьми.

Так?

P. S. Фото Луценко - для привлечения внимания.

Прокуратура закрыла ЕРДР по генералу Сергею Буднику, которого оплевал и опорочил генпрокурор своим омерзительным лживым прстом на fb. Придётся извиняться, Юрий Витальевич.

Бумага не всё стерпит. И всё помнит.

Я - тоже. Соберись, тряпка.

И будь Мужиком.