На выборах ректора НУКа остался один кандидат

Исполняющий обязанности ректора Национального Университета кораблестроения имени адмирала Макарова Владимир Блинцов снял свою кандидатуру с выборов ректора.

Об этом сообщает народный депутат Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

Напомним, что в первом туре выборов ректора НУК победу одержал проректор НУК по учебно-педагогической работе и международной деятельности Евгений Трушляков с 47,67 % голосов.

Так, в понедельник, 19 марта, Блинцов написал заявление и снял свою кандидатуру с выборов.

«Надеюсь, что Джентельменская поведение Владимира Степановича в выборах на должность ректора единственного в Восточной Европе университета будет примером для многих участников аналогичных выборов. Действительно достойный поступок», - подчеркнул Креминь.

Также он отметил, что в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» для победы в первом туре кандидату нужно 50% + 1 голос избирателей, иначе - проводится второй тур.

Ранее сообщалось, что в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова подвели итоги работы ректора Владимира Блинцова.