Вот это да...

Сегодня проводился митинг за отставку Порошенко,который инициировала партия "Рух нових сил".

Такого яркого дибилизма и трусости этой мерзкой "властишки" я лично давно не видел. Объясняю, почему

На месте проведения митинга мы застали нагнанную коммунальную технику и работников всяких подразделений ЖКХ, которых в выходной день выгнали из под палки на мороз на пол дня.Причем расположили очень умело технику, практически не оставив места для мирного собрания. Сегодня, оказывается, день работников ЖКХ! Не брезгуя ничем, выгнали палкой несчастных людей мерзнуть на улицу - дабы помешать митингу. Хорошо, рядом "Укртелеком" есть - и туда бегали греться.

Рядом за техникой установили палатку, где специально очень громко через десяток колонок орала музыка.Мы попытались выяснить, кто это такие и зачем так громко включать. В итоге, получилась драка... Об этом позже.

В сквере пенсионеров выгнали молодежь и подростков на якобы какие - то показательные спортивные мероприятия (это в мороз и гололед то!), при это перегородив ул.Соборную специально сетками и прочей амуницией. Вообще с ума посходили? А чтобы митингующие за импичмент часом не перешли в сквер пенсионеров (так как на Соборной площади было невозможно было нормально проводить) - они обтянули его лентами - типа нельзя заходить! (см.фото)

И под ДК Судостроителей в мороз выгнали на порог играть военный оркестр (мороз на улице!) - там конечная точка митинга за отставку Порошенко.

И он своей игрой заглушал выступления митингующих...

Суки вы - вы бы лучше на день ЖКХ отвели работников, выгнанных вами в мороз дабы помешать митингу, в ресторан или кафе - и поздравили их.А не издевались с людей в их выходной день.Представляете, сколько топлива сожгли на весь это "парад"? Лучше бы подарки людям сделали!

А также нагнать молодежь и военных, дабы помешать мирному шествию.

И самое главное - ни одного зрителя или горожанина, который бы пришел посмотреть на парад ЖКХ или на спортивные выступления. Как и на оркестр возле ДК.

Напоминаю - 21 век на дворе,разгул демократии и свободы; четвертый год после майдана; мы хотели изменить власть. А тут еще радоваться нужно, что не прислали омон с автозаками, как в расеюшке. А знаете, как они об этом мечтают?

PS Да, кстати - сразу после окончания митинга за импичмент машины и работники ЖКХ мигом покинули "свой" праздник