Николаевцев призывают помочь семье погибшего летчика-героя Волошина, у которого осталось двое малолетних детей

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Николаевцев призывают помочь семье погибшего исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель общественной организации «Оберіг» Ольга Малярчук.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Николаеве из пистолета Макарова застрелился военный летчик, Народный Герой Украины, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин.

Отметим, что супруга Владислава Волошина на данный момент находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. У Волошина осталось двое малолетних детей. Семья Народного Героя Украины в Николаеве проживает в съемной квартире на окраине города.

Реквизиты для оказания материальной помощи семье Волошина:

Приватбанк: 5168757311484150 (Волошина Надежда Владимировна)

Виолетта Чех

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русскийобщество