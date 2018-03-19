Глава МИД Украины передал ЕС список из более чем 140 фамилий, причастных к организации выборов в оккупированном Крыму

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Павел Климкин
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

Об этом сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев изданию LB.ua.

Так, в понедельник, 19 марта, на встрече в Брюсселе Климкин передал европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, «такого количества, кажется, не было никогда».

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии назвал выборы президента РФ в оккупированном Крыму неприемлемыми.

Людмила Жерновская

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русскийобщество