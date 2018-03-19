Николаевец заявил, что «Могилянка» высыпала на берег Ингула строймусор – ректор вуза обвинения отрицает

Николаевец Дмитрий Костенко высказал недовольство тем, что по улице 2-я Экипажная с территории спортивной базы ЧНУ имени Петра Могилы вывозят грунт, а строительный мусор скидывают в реку Ингул.

Об этом он рассказал в понедельник 19 марта во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.

Так, он сообщил, что масштаб высыпки мусора на побережье «видно из космоса».

- Засыпано все побережье строительным мусором, порядка 50 машин. В четверг, с прилегающей к спортбазе территории ЧНУ начали вывозить мусор и грунт. Когда я обратился, никаких документов не предоставили, а трактор быстро заехал на территорию базы. Через 15 минут приехал ректор Леонид Клименко, он начал успокаивать, что экологическая комиссия, местные депутаты, все в курсе, все согласовано. Он мне документы не предоставил, я вызвал полицию. Полиции он тоже ничего не предоставил. После того как уехала полиция, работы возобновились спустя 15 минут, как уехала полиция. Опять навезли земли, все это укатывают, чтоб расширить. Клименко рассказал, что там хотят строить какую-то детскую площадку. Они хотят увеличить берег, там узкое побережье, - рассказал Костенко.

Также, он сообщил, что из-за работ полностью перекрыли доступ местным жителям к побережью реки на указанном участке.

- Хотя береговая линия за ними не числится, она в свободном пользовании, — указал Дмитрий Костенко.

В итоге депутаты приняли решение на одно из следующих заседаний комиссии управлению архитектуры совместно с ГАСКом предоставить сведения, кому принадлежит данный земельный участок.

В свою очередь, корреспонденту «Преступности.НЕТ» удалось связаться с ректором ЧНУ Леонидом Клименко, который сообщил, что руководство занимается благоустройством и вывозит мусор с территории.

- Никакое строительство не ведется, там идет благоустройство – садим деревья, травку, кустики…28 марта открытие нашего стадиона, мы готовим территорию к открытию. Мусор, который туда сыплет вся округа, мы выбираем и вывозим. Роемся в мусорных кучах, чтобы этого мусора не было, - заявил Клименко.

Напомним, что в Николаеве горожане провели акцию по уборке пляжа «Белая горка» на Аляудском полуострове.