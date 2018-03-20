Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой: «Даже может навредить»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала не злоупотреблять витамином С (аскорбиновая кислота), поскольку его избыток может принести вред организму человека.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

«Когда мы пытаемся вмешаться в работу иммунной системы, например, избытком витамина С или же иммуномодуляторами без назначения врача, это не помогает иммунитету становиться более мощным. Даже может навредить. Лучше всего для поддержания иммунитета работают не дорогие лекарства и средства, а обычные полезные вещи, такие, как здоровый сон, правильное питание и регулярные занятия спортом», - пишет глава МОЗ.

Напомним, что глава Минздрава Уляна Супрун рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран.