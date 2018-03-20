Лучший футболист английской Премьер-лиги ездит на подержанном «Mini Cooper»

Лучший футболист английской Премьер-лиги прошлого сезона Нголо Канте ездит на подержанном автомобиле «Mini Cooper S».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

В субботу, 17 марта, журналисты «The Sun» отправились на базу лондонского «Челси» в Кобхэм, чтобы посмотреть за тренировкой команды перед четвертьфинальным матчем на Кубок Англии с «Лестером», а также последить за тем, на каких авто добираются звезды чемпионов Англии на тренировку.

В то время как большинство игроков «аристократов» передвигает исключительно на роскошных автомобилях, лучший футболист английской Премьер-лиги прошлого сезона Нголо Канте поразил своей скромностью.

Получая зарплату 110 тысяч фунтов в неделю, можно позволить себе приобрести практически любую машину, но французский футболист малийского происхождения продолжает ездить на подержанном «Mini Cooper S», который Канте получил в подарок от неизвестного доброжелателя, прибыв несколько лет назад в Лестер практически с пустыми карманами и без машины.

Любопытно, что в январе Канте попал в ДТП и немного помял свой автомобиль, но все равно не сменил его и после ремонта вновь продолжает на нем ездить.