Новый глава «Укроборонпрома» заявил, что в крейсере «Украина» «нет необходимости»: «Надо двигаться в сторону НАТО»

Павел Букин Новоназначенный генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что в крейсере "Украина", который на данный момент находится на николаевском судостроительном заводе "нет необходимости".

Как отметил он в интервью РБК-Украина, перед ним на данный момент стоит задача или решить вопрос с финансированием содержания крейсера, или принять другие решения.

- Как сообщалось в прессе, Минобороны перестало оплачивать в последнее время услуги по его содержанию. В содержание входит подключение электроэнергии, систем вентиляции, периодические проверки электроники... Огромное количество людей работало каждый месяц, чтобы содержать крейсер, - сказал он. - Есть поручение премьер-министра, чтобы этот вопрос решать. Я в ближайшее время постараюсь решить.

По его мнению, нужно "найти деньги для выплаты задолженности по зарплате, о чем все говорят". При этом на вопрос, а можно ли достроить крейсер и эксплуатировать, Букин ответил вопросом:

- На каких просторах мы его будем использовать? В Черном море? Это крейсер, при котором должно быть еще огромное количество кораблей, которые обеспечат его прикрытие, а это соответствующие расходы. У нас нет такой необходимости. По моему личному мнению, пространство Черного моря можно обеспечить скоростными корветами или катерами с усиленными боевыми возможностями. Опять же возвращаемся к коллективным механизмам безопасности, поскольку это может обеспечить НАТО. В их сторону надо двигаться.

По его словам, спрос на подобные крейсеры есть.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительства насчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

Справка: ракетный крейсер «Украина» - украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. С 1990 года, после спуска на воду, находится на территории судостроительного завода в Николаеве в недостроенном состоянии.