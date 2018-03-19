В центре Николаева пассажиры «вышвырнули» бездомного мужчину из трамвая на проезжую часть

Скриншот видео В Николаеве двое пассажиров трамвая выкинули бездомного мужчину из транспорта на проезжую часть. Инцидент произошел на пересечении улицы Декабристов и проспекта Центрального возле кинотеатра «Пионер».

Соответствующее видео в группе «Маршрутки Николаева. Общественный транспорт» в социальной сети Facebook опубликовала Катрина Ангелова.

«Была свидетелем жестокого обращения, с бомжом, его тупо выкинули на проезжую часть и даже не на тротуар», – пишет девушка.

В комментариях автор поста отметила, что по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит также отметить, что данный участок дороги является один из наиболее оживленных в городе.

«Я не успела все сразу снять, но представьте другую ситуацию: пассажиры выкидывают его, а рядом возле Пионера едет авто и кто-то просто сбивает его или головой ударился и убился, нельзя так делать!!» – добавила девушка в комментариях.

Напомним, что в Ирпене «Муниципальная стража» без объяснений выгнала с вокзала мужчину, который спал на скамейке, на мороз.