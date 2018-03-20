«Вечером в субботу резко замкнулся в себе», – журналист рассказал о последних днях летчика-героя Волошина

Юрий Бутусов и Влад Волошин Главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ», журналист Юрий Бутусов рассказал, что накануне самоубийства летчик-герой, и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин проводил совещание в аэропорту, занимался бытовыми вопросами, однако в субботу вечером, 17 марта, резко замкнулся в себе.

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта в Николаеве из пистолета Макарова застрелился военный летчик, Народный Герой Украины, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин.

«Сегодня общался с женой Владислава – Надеждой и с его друзьями, с сослуживцами. В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы. Исполняющим обязанности директора его назначили только в конце января. В субботу Влад со своим другом Андреем, тоже бывшим военным, которого сам Влад пригласил на работу в аэропорт в пожарную часть, ходили на базар. Влад купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из починки в понедельник», – пишет Бутусов.

По его словам, вечером в субботу Волошин «резко замкнулся в себе».

«После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает... Влад переживал за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил», – написал журналист.

«Утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел... Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. "Скорая" приехала быстро, врачи сделали все, что могли... Квартира съемная, оттуда надо съезжать, машина служебная, ноутбук, гаджеты и телефон – служебные, сбережений нет. Скрины из переписки в его телефоне, где он говорит о «суицидальных настроениях» и давлении со стороны главы ОГА – настоящие, от 24 февраля, из переписки с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным», – добавил Бутусов.

При этом он отметил, что «супруга и его близкий друг Андрей конфликт с главой ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочие, и о конфликтах речи не было».

«Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта. Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких», – написал главред «Цензор».

«У Влада чистые руки, по-другому быть не могло. Из наград – орден «За мужество 3-й степени», и общественная награда «Народный герой Украины». Остались сиротами дети - девочка 2 годика, мальчику 1 апреля исполнится 5 лет. Им сказали, что папа заболел... Прощание состоится в среду, время и место пока не известны, завтра семья примет решение. Семье нужна помощь, с квартиры они съехали, нужны хорошие психологи, да и просто дружеская поддержка. Карточка для помощи Надежды Волошиной 5168757311484150», – резюмировал Бутусов.

Напомним, исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, покончивший жизнь самоубийством, не оставил предсмертной записки.