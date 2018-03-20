Николаевский админсуд не удовлетворил иск депутата Филевского, который оспаривал назначение новых вице-мэров

В понедельник, 19 марта Николаевский окружной административный суд не удовлетворил иск депутата Николаевского горсовета Ростислава Филевского в связи с незаконным, по его мнению, назначением «новых» заместителей мэра города.

Об этом сообщает сам депутат на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что, согласно решению горсовета № 32/1 от 21 декабря 2017 года – «О внесении изменений в решение городского совета от 15.12.2016 №12/3 «Об утверждении на должности заместителей городского головы и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского городского совета» - в отставку отправили «старых» вице-мэров и назначили «новых»: Владимира Крыленко, Юрия Андриенко, Сергея Диндаренко и Александра Садыкова. Также новой управделами горсовета этим решением назначили Юлию Литвинову, которая уже написала заявление на увольнение.

Позже депутат Николаевского городского совета Ростислав Филевский обратился в суд с иском об отмене этого решения горсовета о назначении чиновников.

Напомним, что в Николаевский окружной административный суд вызывали бывших заместителей городского главы Николаева и одного новоназначенного по админпроизводству относительно назначения новых вице-мэров и управляющего делами исполкома горсовета.

Так, в иске депутату Николаевского горсовета отказали.