Европейский инвестиционный банк согласовал кредит Николаеву на приобретение автобусов средней вместимости

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласовал кредитный транш Николаевскому городскому совету на приобретение автобусов средней вместимости.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения городского совета.

Так, в встрече участие принимали заместитель Министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Буца, представители Министерства финансов Украины, директор департамента кредитных операций в соседних странах ЕС Лионель Рапель и старший специалист по транспорту ЕИБ Иштван Хайнзингер. В свою очередь, они обсудили приоритетные направления сотрудничества на текущий год.

Проект по комплексному решению проблемы с пассажирскими перевозками в городе Николаеве защищали начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Олег Манушевич, и.о. директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Виталий Матвеев.

«Как сообщил Иштван Хайнзингер, Европейский инвестиционный банк согласовал основной транш финансирования по заявке руководства КП «Николаевэлектротранс» на кредитование приобретения до 46 единиц городских автобусов средней вместимости. При этом отмечается, что лимит финансирования увеличен с 1,12 млн евро до 4,5 млн евро без НДС», - говорится в сообщении.

Представители ЕИБ акцентировали внимание на высоком уровне подготовки и сопровождения проекта Николаевским городским советом. Также отметили выполнение обязательств и гарантий со стороны в.о городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой.

Напомним, что во времена мэрства Александра Сенкевича, его заместителем по транспорту был Антон Турупалов. Ранее вице-мэр Юрий Степанец заявил, что Турупалов, который курировал вопрос получения кредита от Европейского инвестиционного банка на приобретение транспорта, отозвал письмо с согласованием 2,9 миллиона евро и попросил вместо них 10 миллионов евро, в результате чего банк принял отрицательное решение по запросу.

После чего, в ходе заседания «транспортной» комиссии Николаевского городского совета 8 ноября и.о. городского головы – секретарь горсовета Татьяна Казакова предоставила депутатам информацию о «транспортных» кредитах ЕИБ и ЕБРР. По ее словам, европейские банкиры готовы работать с Николаевом.