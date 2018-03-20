В Раде почтили память погибшего летчика-героя Волошина и призвали Авакова и Луценко взять расследование на личный контроль

Во вторник, 20 марта, в ходе утреннего заседания Верховная Рада Украины почтила минутой молчания память руководителя КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина, который совершил самоубийство в своей квартире 18 марта.

Онлайн-трансляцию заседания парламента вел телеканал «112 Украина».

- В Николаеве произошла трагедия - погиб герой АТО, военный летчик Владислав Волошин. Просим почтить его память минутой молчания, - сказал депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Давид Макарьян.

Также, Макарьян по просьбе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и Министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием взять на личный контроль ход расследования самоубийства.

- Мы обращаемся к правоохранительным органам, к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, к Министру внутренних дел Арсену Авакову взять расследование этого дела под личный контроль и проинформировать о расследовании гибели народного героя, – заявил с трибуны нардеп Макарьян..

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко добавила: «Я думаю, что весь парламент присоединяется к этому призыву» и также выразила соболезнования семье Волошина.

Напомним, исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, покончивший жизнь самоубийством, не оставил предсмертной записки.

Как известно, Давид Макарьян возглавлял рабочую группу по восстановлению работы аэропорта Николаева, созданную распоряжением главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.