Николаевских нардепов призвали взять под личный контроль расследование самоубийства летчика-героя Волошина

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к народным депутатам Украины от Николаевщины, чтобы те взяли под личный контроль дело по расследованию самоубийства и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

Соответствующий документ Савченко обнародовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром обратился ко всем без исключения народным депутатам от Николаевщины, чтобы они взяли на свой личный контроль дело по расследованию гибели Владислава Волошина», – написал глава ОГА.

Отметим, что глава Николаевской области обратился к следующим народным депутатам: Игорю Бринченко, Андрею Вадатурскому, Александру Жолобецкому, Артему Ильюку, Аркадию Корнацкому, Борису Козырю, Тарасу Креминю, Александру Ливику, Юлию Мамчуру, Давиду Макарьяну и Вадиму Пидберезняку.

Кроме того, Савченко не исключает обращение к главе Нацполиции и Генеральной прокуратуры Украины для дальнейшего расследования самоубийства Волошина данными органами.

«Если будет необходимо - призвал рассмотреть возможность обращения к руководству Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. Трагедия должна быть всесторонне расследована и в ситуации установлена истина», – отметил Савченко.

Напомним, исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, покончивший жизнь самоубийством, не оставил предсмертной записки.

Как известно, Давид Макарьян возглавлял рабочую группу по восстановлению работы аэропорта Николаева, созданную распоряжением главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.