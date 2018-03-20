В Николаевском облсовете одни депутаты требуют от ОГА отчитаться по аэропорту, другие – предлагают «не накалять»

Ко вторнику, 27 марта, в Николаевской облгосадминистрации должны будут подготовить отчет об использовании бюджетных средств на реконструкцию аэропорта.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии Николаевского областного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства во вторник, 20 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Активнее всего настаивала на заслушивании отчета депутат Татьяна Демченко, которая представляет бюджетную комиссию. При этом во время обсуждения заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир назвал ее выступления «политической акцией умирающей партии (Нова держава»). Он предлагал депутатам подождать общего отчета по всем коммунальным предприятиям.

Многие из членов комиссии по ЖКХ согласились с тем, что с отчетом можно повременить, чтобы «не накалять ситуацию».

- После тех ужасных событий предлагаю не накалять ситуацию, - сказал Василий Жосан.

- Отчет нужно заслушивать, однозначно. Другой вопрос, что ситуация, которая произошла в последнее время, может, ее не нужно накалять. Рассматривать нужно, но когда и как по времени, нужно смотреть, - высказался депутат Петр Паламарюк.

- Мое мнение: подождать, не накалять обстановку, - отметил Валерий Колесников.

В свою очередь первый заместитель главы Николаевского облсовета Иван Кухта поддержал требование отчет заслушать:

- Своим молчанием каждый из нас насыпал, такая у меня ассоциация, горсть пороха в патрон, который выстрелил в грудь Волошина. Поэтому, конечно, нам надо слушать, надо было слушать давным-давно и заострять на этом внимание. Потому что мы все знали, что там не проходят тендера, знали о всех тех коррупционных деяниях, которые там творились. Но просто либо мы боимся говорить, либо не хотим влазить, понимая, что там действительно очень много темных пятен в работе этого коммунального предприятия. Своим молчанием мы тоже участники всего этого...

В итоге прозвучало предложение, чтобы ОГА ко вторнику, 27 марта, подготовила общие цифры использования бюджетных средств на те или иные работы на коммунальном предприятии «Николаевский международный аэропорт».

Ранее сообщалось, что 18 марта в Николаеве из пистолета Макарова застрелился военный летчик, «Народный Герой Украины», исполняющий обязанности директора николаевского аэропорта Владислав Волошин.