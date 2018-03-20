«Нас никто не спрашивает», - депутаты о давлении главы Галициновской ОТГ

В 2017 году сельские советы Николаевской области, согласно закону "О добровольном объединении территориальных общин", слились в Объединенные территориальные громады. Однако многие главы сельсоветов увидели в этом законе больше минусов, нежели плюсов. О проблемах, которые встречаются в Галициновской ОТГ после объединения трех сельсоветов, нам рассказали депутаты Любовь Дамаскина и Ярослав Кобылюх.

- Как у вас проходил процесс объединения сельсоветов в Галициновскую объединенную территориальную громаду?

Л.Д.: Раньше у нас были отдельно Лиманский, Прибугский и Галициновский сельсоветы. 5 января 2016 года состоялись выборы, и в 2017 году у нас уже была первая объединённая сессия. В Галициновскую ОТГ вошло пять сел: Лиманы, Лупарево, Галициновка, Прибугское, Украинка. Шли мы на выборы сложно. Веры у нас не было в объединении, но потом мы поверили в то, что бюджет будет серьезный: если раньше у нас в громадах 2-9 миллионов гривен, то сейчас мы имеем около 115 миллионов гривен в бюджете ОТГ. Наша громада пятой или шестой входит в число громад по Украине по возможностям. В основном это все за счет Глиноземного завода. С таким бюджетом мы рассчитывали, что будут какие-то изменения. К сожалению, у нас показать нечего. Почему? Потому что у нас идет «раздерибанивание» бюджета. Кроме того, в отношении сельского главы начато уголовное дело, но все это идет очень медленно. Его на три месяца освобождали от работы, но сейчас опять допустили.

– В связи с чем было открыто уголовное производство в отношении главы Галициновской ОТГ?

Л.Д.: Уголовное дело Назара Ивана Васильевича состоит в следующем: на сессию сельсовета был вынесен вопрос о проведении водопровода в Лиманах. Мы, депутаты, были против. Не против самого водопровода. Во-первых, потому что были более важные вопросы. А водопровод и вода у нас сейчас есть. Во-вторых, это было осенью, то есть нужно было бы зимой разрыть дороги, которые только год назад только засыпали. Из-за этого депутаты Лимановского сельсовета выступили все против этого водопровода, хотя бы потому, что сейчас это делать не надо.

Теперь мы снова к этому вернулись. Получилась такая ситуация: мы проголосовали против, сельский глава никого не послушал и сам, самовольно, начал прокладывать этот водопровод. Мы не знаем самих материалов уголовного дела, но мы понимаем так, что деньги они взяли еще раньше и уже на сессию они поставили вопрос.

- Какая фирма занималась проведением водопровода в ОТГ?

Л.Д.: «Единые коммунальные системы» - «выбранная» компания, которая выполняет все работы в сельском совете. Также есть еще одна тесно связанная с ними фирма, но она все делает по Галициновскому сельскому совету. Эти водопроводы порядка 700 тысяч – это немалые деньги. В ноябре они начали проводить водопровод, и мы только тогда узнали, что эти деньги они получили раньше еще за водопровод. Возможно, никто и не собирался проводить этот водопровод. Мы не можем точно утверждать, это все в уголовном деле. Но как они его провели... Мы очень сомневаемся в качестве самих труб: если раньше устанавливали трубы диаметром 150 мм, то сейчас очень - всего 75 мм.

Я.К.: У «ЕКС» тоже открыто уголовное дело. Глава отстранена от работы. Их счета арестованы.

- В связи с чем открыто уголовное производство в их отношении?

Л.Д.: По статье о хищении бюджетных средств. Теперь расследование уголовного дела правоохранителями и проведение водопровода «ЕКС» идут параллельно: они водопровод две улицы, там суммы немаленькие. Две улочки: одна 286 тысяч гривен, а вторая - до трехсот тысяч. Практические 600 тысяч выделяют еще на две улицы. И тоже самое: труба закопана, которая торчит с двух сторон из-под земли. Никакого водопровода нигде нет.

– Вы смотрели по тендерной документации?

Л.Д.: Там никакого тендера не было

– В любом случае это должно быть опубликовано в системе «Prozzoro».

Л.Д.: Договора есть со всеми.

– До какого срока «ЕКС» должны были сделать работы?

Л.Д.: Все должно было быть сделано до декабря. Нет у них никакой «кредиторки». Сейчас в «ЕКС» рассказывают, что весной придут и будут доделывать водопровод.

Но с проведением водопровода еще полбеды. Мы как депутаты возмущаемся тем, что никто нас не спрашивает. Ни сессии, на которой бы рассматривался этот вопрос, хотя однозначно они это впишут в решение сессии. Потому что решение сессии нигде не публикуется и никому не дается. Например, я сегодня пришла в сельсовет и снова напоминаю им о том, что они мне год обещаю отправить на электронную почту решение сессии за 2017 год. Сельский глава, которого недавно допустили к работе, говорит, что не даст мне его. Я спросила: «На каком основании вы мне его не дадите? Вы должны его публиковать и весь мир должен знать о решении сессии. Согласно статьи о статусе депутата, Вы нарушаете закон». А он мне говорит, чтобы я положила заявление, и он на общих основаниях рассмотрит, а если нет – написать депутатское обращение, и тогда в течение 10-15 дней даст решение сессии. Мы даже не можем увидеть, что в него вписано, а что нет.

Мы возмущались тем, что нами неоднократно на сессии было сказано, что необходимо для ОТГ приобрести новую пожарную машину. У нас есть свой пожарный отдел, который мы полностью финансируем. Нам все время рассказывали, что у нас старая пожарная машина, она ремонтируется, нам нужно купить новую пожарную машину.

- Какая стоимость новой пожарной машины, согласно тендеру?

Л.Д.: Нам сказали, что нужен миллион гривен, уже все там просчитали. Мы выделили этот миллион на машину.

Я.К.: Для покупки новой машины.

Л.Д.: В тендерной документации так и записано, что для приобретения новой пожарной машины. В итоге купили автомобиль тридцатилетней давности.

Я.К.: Да, этот автомобиль 1986-го года выпуска.

Л.Д.: После того, как мы узнали приблизительную реальную цену этой пожарной машины, которая составляет около 300 тысяч гривен, то обратились в сельсовет с данным вопросом. Нам никто ничего не ответил. Никто не желает с нами разговаривать с нами на эту тему.

Л.Д.: Кроме того, мы подняли вопрос вывоза мусора. В 2016 году, еще до объединения, Галициновский сельский совет купил машину за 1 миллион 300 тысяч гривен. За эти деньги была куплена китайская б/у машина для сбора мусора. При этом, купили ее в ФОП Антипова. Это было в мае 2016 года. Буквально через две недели уже ТОВ Интехно, учредителем которой является Антипов, заключил договор, выиграв тендер, пройдя через «Prozzoro», на вывоз мусора.

Л.Д.: Но я думаю, что у Антипова никакой машины не было. Он был как посредник, перекупив эту машину. При этом, на этой ней выигрывает тендер на вывоз мусора. Машина наша, сельского совета. Я спрашиваю: «У кого машина? Где она?» На что мне говорят, что отдали ее кому-то, зарегистрировали на ЖКП, но ответить, кому именно они отдали машину, не могут. Потому что с Антиповым напрямую сельский совет не может подписать договор. Они отдают эту машину на какое-то ЖКП, а ЖКП заключило договор с Антиповым. Это уже чисто бумажный треугольник. При этом, мы вывозим мусор со всех наших сел на своей машине за 1 миллион 400 тысяч гривен. Тут нужно понимать, что это не городской мусор, где баки с мусором стоят. Люди собирают пакетики и выносят на улицу, может по три человека с одной улицы выносит. Это село. Такое количество мусора на такие деньги.

Когда мы начали анализировать, как расходовались бюджетных средства нашей ОТГ, то пришли к тому, что у нас столько работ написано, что мы вообще никогда ничего не делали. Оказалось, что мы убирали кладбище во всех селах, мы обрезали деревья, хотя у нас нет ни одного парка, мы косили газоны. В общей сложности мы накосили на 380 тысяч.

– Кто был исполнителем этих работ?

Л.Д.: Это все было уплачено Интехно. Договора все есть. Также у нас Интехно прошло, даже по видам их работ, они не имеют права. Я зашла в реестр, посмотреть, какие работы они выполняют: и лампочки ставят, и мусор вывозят, и деревья убирают. При этом, мы платим за уборку сухостоя. Но парка у нас нет, чтобы убирать этот сухостой. Если взять село Лупарево, то там только деревья у каждого под домом. Там даже нет аллей общего пользования. Вторая система, которая у нас так круто работает – это ЕКС. «Интехно» у нас наработал на два миллиона 400 тысяч гривен. Я не боюсь сказать.

Если, например, взять ту стоимость, которая была выделена на вывоз мусора, то даже сложно сказать, сколько там в этом миллионе накрученного. Но, по моему мнению, та работа в три раза дешевле стоит. Из всех работ сделано, пусть 30%. Все остальное – это работы, которые просто не делались. Точно такая же у нас ЕКС якобы выполнила работ на четыре миллиона 200 тысяч. Оказывается, что в прошлом году они ремонтировали памятники к девятому маю в селе Украинка за 49 тысяч. За эти деньги она две «тумбы» выкрасили в розовый цвет. И поснимали таблички, где были написаны инициалы героев. На сегодня, они даже таблички не прицепили. 49 тысяч они списали на ремонт этого памятника и еще 28 тысяч гривен на благоустройство вокруг него, которая состояла в том, чтоб вырвать траву. Плиты как были старыми, так и остались. Плюс такая территория, что там даже убирать нечего. Там лежат «совдеповские» плиты и между ними трава, которую школьники периодически убирают.

Я.К.: Люди сейчас возмущены. Все сами убирали кладбище, собирались на субботники, все делали своими руками. В сельсовете увидели, что работа сделана – и заплатили фирме за якобы проделанную работу. Столько списано денег, при том, что мы как депутаты голосуем против. Я главе говорю, что мы не хотим, чтобы эти работы выполняли. А он говорит: «Неважно, что вы хотите. Я как сказал, так и будет». Понимаете, Назар не останавливается ни на чем. Люди, поверьте мне, с последних копеек собирали деньги на ограждение кладбища в Степовой Долине в Прибугском. Люди собирали годами, чтобы сделать. Ну знаете, как в селе.

Л.Д.: Они сейчас говорят, что они доложили до людских денег. Я вам скажу больше. Сейчас водопроводы и утепление. Понятно, что это государственная программа. Говорят, что надо утеплять. Мы утепляем. Утепляет одна единственная фирма. Она на утепляла у нас на пять миллионов двести.

- Какая именно фирма проводила работы по утеплению и какие именно здания были утеплены?

Л.Д.: Тут оно раскидывается на три фирмы. Это Бучко Михаил Степанович. Фактически, это фирма мужа двоюродной сестры нашего сельского главы. Он его племянник и не скрывает, что эта фирма его. Первое, что мы начали утеплять – это сельский совет. Хотя он уже был частично утеплен. В 2016 году у нас еще не было громады, они начали его утеплять, при том, тогда было заплачено 311 тысяч гривен. На этой сессии сказали, что еще нужно 500 тысяч для того, чтобы работы были закончены. И мы проголосовали за это. Но дело в том, что мы проголосовали за 535 тысяч, а они утеплили на 311 тысяч в 2016 году, потом 535 тысяч выделили, за которые мы проголосовали, а потом еще «докинули» 856 тысяч 669 гривен. В итоге оно обошлось в 1 миллион 700 тысяч гривен.

Я.К.: Потом начали работы в детском саду, хотя необходимости в его утеплении не было: это старое здание, у которого стены 80 сантиметров.

Л.Д.: И глава сельсовета заявил: «Я сказал - будем утеплять».

Я.К.: Все работы выполняет под своего племянника, у которого своя фирма. При этом Назар заявил, что работы по утеплению будет выполнять исключительно эта фирма.

- Был ли договор на проведение работ по утеплению этих зданий?

Л.Д.: Не подписали к концу года, потому что они не успели заканчивать. Но требовали у нашего начальника образования, чтобы она подписала этот договор. В итоге сумма договора была уменьшена, потому что не успели все работы на объекте закончить. Там 880 тысяч гривен, а они, допустим, выполнили на 500-550 тысяч гривен. Начальник образования отказалась подписывать - засомневалась в качестве.

Я.К.: А теперь, оказывается, нам депутатам, глава говорит: «Мы хотим сделать в Галициновке парк, чтобы люди отдыхали». В принципе, идея хорошая. Потом спросили, во сколько этот парк обойдется. Глава сельсовета сказал, что около 900 тысяч гривен: и плитка, и скамейки, и мусорные баки, и деревья, и освещение. Все полностью. А теперь оказывается, что 900 тысяч — это только плитка. А где остальное? И качество работы – это двойка с минусом.

- Какая сумма уже выделена на данный момент на этот парк?

Л.Д.: 700 тысяч уже перечислили. 910 тысяч гривен – это по проекту.

Я.К.: При этом, скамейка стоит, где родители с детьми должны отдыхать и рядом канализационный люк стоит бетонный.

Л.Д.: Люк, который торчит над землей, бетонная крышка с этими всеми углами. Представьте, и ребенок будет там гулять. То, что воняет с канализации – это раз. Самое возмутительное - это опасно. А рядом садик, все сделано на территории садика. Сначала детей туда выводили на площадку, а потом воспитатели запретили, потому что опасаются за здоровье детей.

Я.К.: Сейчас Назар под уголовным делом. У него суд должен был быть. Вчера его перенесли на 21 марта с последующим отстранением от работы. Не останавливается и плюёт нам, как депутатам, в лицо. Мы все возмущены. На сессии 80% депутатов просто ушли. Мы говорим, что необходимо выполнять работы, что потрачено в этом году 20 миллионов.

Л.Д.: Нам нечего показать. Сделали мы школы, а он их взял под себя. Столько сделали. В школе сделали площадки: положили плитку. Потому что ему нужна была работа. Но это стоит бешеных денег. Там за каждый квадрат получается 80-90 гривен, как я посчитала. Это при том, если считать, что плитка качественная, то эта - самого паршивого качества. Соответственно, закупали плитку по завышенной цене.

- Не планируете ли вы поднять вопрос об импичменте главы ОТГ в свете данных событий?

Л.Д.: В ходе последней сессии у нас была такая возможность, но мы не ставили перед собой такую цель. Есть суд – пусть он занимается. Мы, в свою очередь, просто говорили: «Остановитесь. Что вы творите? Вы же полностью раздерибанили эти деньги».

Кстати, вчера директор «ЕКС», которая не имеет права заниматься и не имеет права выезжать за пределы Корабельного района, объехала все наше село и заявила, что в вода плохая и надоделать водопровод по всем селу. Уже ездят меряют водопроводы, составляют сметы, приехал Антощук (бывший начальник службы автодорог, - прим.) - уже привезли людей. Нас никто не считает за нужное спросить. Это опять миллионы.

- Как на данный момент обстоят дела в ОТГ с другими отраслями, как медицина, например?

Л.Д.: У нас медицины нет. Медицина – ноль. Мы сегодня создаем свой отдел медицины. У нас четвертый месяц нет врача, и это в эпидемию гриппа и всех заболеваний. В Лупарево тоже доктор ушел. Кроме того, Октябрьская больница перешла в подчинение городу - мы уже там никому не нужны. Нам говорят, что у нас есть свой врач, вызывайте скорую. А скорая говорит, что она нас не обслуживает, у нас есть семейный врач. А у нас его по сути нет. Нас никто не слышит. И чувствуем, что на следующей сессии, которая будет на следующей недели, будет тоже самое, что было на этой. Да, мы будем что-то блокировать.

- Планируете ли вы обращаться в правоохранительные органы в связи с давлением со стороны главы ОТГ, а также очевидными, по вашим словам, растратами бюджетных средств?

Л.Д.: Мы будем идти в правоохранительные органы, будем сотрудничать и передавать эти материалы. Но нас волнует то, что они уголовное производство в отношении Назара «вяло» расследуют.

Я.К.: «Крышуют», грубо говоря. Пока он был отстранён, у нас была возможность это все как-то блокировать или проголосовать против. Сейчас он вышел на работу и мы уже не можем набрать этого большинства. Потому что каждый с ним как-то связан. И уже получается вот такая зависимость. Это не наша вдвоем обеспокоенность. Это обеспокоенность людей.