Снежная и морозная погода продлится в Николаеве до выходных

В Николаевской области снег разной интенсивности будет идти до выходных 24-25 марта.

Об этом сообщили в Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

Вечером 20 марта – 21 марта в Николаевской области будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем ​​местами небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В Николаеве ожидают температуру ночью 4-6 градусов мороза, днем ​​около нуля.

22-23 марта будет облачно с прояснениями. Ночью 22 и днем ​​23 марта временами снег, мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 22 марта 2-7 градусов мороза, 23 марта 5-10 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

24-25 марта прогнозируют без существенных осадков. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.