Собственники издания, для которого готовилось расследование по аэропорту «Николаев», отказались его публиковать:«Получили повестки»

Собственники николаевского интернет-издания, на котором выходит программа журналистских расследований Андрея Лохматова, отказались публиковать сюжет по теме тендерных закупок работ по восстановлению «Николаевского международного аэропорта».

Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» рассказал сам автор журналистского расследования Андрей Лохматов.

По его словам, за день до того, как должен был выйти сюжет, его настойчиво звал к себе «на ковер» глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Идти с ним на встречу журналист отказался. После этого, собственники издания, на котором должна была выйти программа, получили повестки на допрос.

- Во вторник, когда мы готовились к выпуску сюжета, к владельцам того издания, на заказ которого я по договору снимаю эту программу, пришли сотрудники полиции с повестками на допрос в качестве свидетелей по одному из уголовных производств, которые были открыты тут, в Николаеве, - рассказал Лохматов.

Как рассказал журналист, это привело к тому, что владельцы издания, на которое он работает по договору, отказалось публиковать материал и он был обнародован только на его персональной странице в соцсети. При этом, отвечая на вопрос о том, обратился ли он с заявлениях о давлении в правоохранительные органы, Лохматов ответил:

- Меня уже спрашивали, обращался ли я в правоохранительные органы по этому поводу. Я один из тех людей, которые всегда обращаются в правоохранительные органы относительно журналистской деятельности, 171 статьи, лично по отношению ко мне, коллегам помогаю. Я всегда говорю, что нужно отстаивать свое право на работу в суде и в правоохранительных органах. На данный момент я понимаю, что это неэффективно. В связи с тем, что у меня нет доверия к прокурору Николаевской области, так как он, очевидно для всех, является человеком ведомым именно главой Николаевской облгосадминистрации, и нет смысла обращаться за поиском правды к тому человеку, которым руководит тот человек, на которого мы хотим заявить.

Стоит отметить, что владельцем издания, на котором должна была выйти программа Андрея Лохматова, называют заместителя главы Николаевской ОГА Оксану Янишевскую. На данный момент времени она находится в отпуске по уходу за ребенком. Также к изданию, которое публикует расследования Лохматова, имеет отношение бывший глава Николаевской ОГА Вадим Мериков.

По информации «Преступности.НЕТ», Мерикову и Янишевской действительно вручили повестки на допрос в день выхода программы. По словам собеседника издания из Нацполиции, их вызвали к следователю, чтобы сообщить о том, что уголовное производство по так называемому «инсулиновому делу», в котором те были фигурантами, закрыто.

Как известно, в 2016 году, экс-директор Николаевской областной базы специального медицинского снабжения полковник запаса Сергей Леженцев сообщил о коррупционных схемах при закупках инсулина, которые курировала вице-губернатор Оксана Янишевская. По его словам, он всячески ей противостоял, чтобы не допустить нарушения закона при проведении торгов, в результате чего и лишился должности.

По факту его заявлений о злоупотреблениях со стороны Янишевской и других должностных лиц областной государственной администрации было открыто два уголовных производства - по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины. («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»).

2 февраля прошлого года с должности начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации была уволена Маргарита Капуста. А в апреле ей объявили о подозрении по «инсулиновому делу».

Примечательно, что данное дело длительное время находилось в прокуратуре Николаевской области. При этом сам прокурор области Тарас Дунас заявлял, что дело забрали себе органы прокуратуры из-за ненадлежащего досудебного расследования. При этом, стоит отметить, именно в период, когда расследованием занималась прокуратура, Маргарите Капусте не продлили меру пресечения, так как не было подано соответствующего ходатайства в суд.

В итоге спустя восемь месяцев дело было передано в Следственное управление ГУНП в Николаевской области, сотрудники которого и активизировали расследование.