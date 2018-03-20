«Красно-черный флаг имеет глубокие корни. Это история», - замглавы Николаевской ОГА Кушнир

Александр Кушнир Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир призвал депутатов облсовета вынести на сессию вопрос о поднятии красно-черного флага перед административными зданиями, чтобы в том числе при его обсуждении развеять существующие спекуляции.

Данный вопрос обсуждался в ходе заседания комиссии Николаевского областного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства во вторник, 20 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- По нашему мнению, не может быть лучшего места, чем сессия, где каждый депутат может высказаться по этому поводу. Потому мы просим поддержать и вынести на сессию, где обсудить этот вопрос, услышать все стороны… Сегодня много существует спекуляций вокруг флага. На самом деле он имеет глубокие корни, - сказал Кушнир.

Депутат Татьяна Демченко обратила внимание, что по флагу докладывает замглавы ОГА, отвечающий за экономический блок вопросов, и спросила, неужели этот вопрос наиболее важный сегодня для экономического развития области.

- Вы должны понять, человек живет не только желудком. Человек – в первую очередь личность, у которой есть какие-то внутренние видения. И мы не можем развивать исключительно те вещи, которые будут приносить достаток, измеряемый только деньгами. Не можно измерить смех ребенка, когда вы проводите детский праздник. Как вы измерите, принесет это достаток деньгами или нет? Любое общество должно развиваться всесторонне… Я боле чем уверен, что для этих людей (добровольцев – ПН), если вы поставите на весы еду или этот символ, они откажутся от достатка, потому что для них это важно. У нас есть часть общества… Есть достаточное количество добровольцев, которые служили. И для них, поверьте, это важно, - ответил Кушнир.

Тогда Демченко спросила, а как быть с той частью общества, чьи родственники воевали под другими флагами.

- С той частью, которой рассказывали 70 лет, что это…? Потому и нужно выносить и рассказывать, что это была машина советской пропаганды, - заявил Кушнир. - А это не машина? – парировала депутат - Нет. Это история.

В итоге депутаты поддержали вынесение соответствующего проекта решения на сессию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.